Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував 'болісне' рішення

Уряд Польщі веде переговори з українською стороною про закриття кордону для торгівлі товарами.

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Польща може закрити кордон з Україною, щоб захистити своїх фермерів /Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Уряди України та Польщі ведуть перемовини про повне закриття кордону для торгівлі товарами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише РАР.

За його словами, це буде тимчасова рішення і "болісне" для обох сторін.

"Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - сказав Туск. відео дня

Туск зазначив, що питання закриття кордону буде обговорюватися під час його зустрічі з фермерами. Він підкреслив, що вже була спроба обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України, пропонуючи безмитний ввіз у середньому за 2022-2023 роки обсязі. Проте польський уряд планує внести пропозицію до Брюсселя про зміну референтного періоду, з 2022-2023 на час до початку війни.

"Щоб ліміти були більш обмежувальними, тобто щоб вони не загрожували польським виробникам", - зазначив польський прем'єр-міністр.

Крім цього, Туск говоритиме про можливі субсидії на зерно та інші заходи, які "дозволять нам якомога швидше продати польське зерно". Він зауважив, що Польща може допомогти у закупівлі зерна, щоб польське зерно було привабливішим за ціною, ніж українське.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Польська блокада кордону

Нагадаємо, Польща допускає повне ембарго на сільсько-господарську продукцію з України. Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман підтримує протести фермерів, бо вони нібито "протестують за справедливу справу", а блокування доріг є "відчаєм".

Також 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якій пояснив позицію України.

Крім цього, 25 лютого у Польщі на залізничній станції Котомеж відбувся четвертий випадок вандалізму. Невідомі висипали 160 тонн українського зерна з 8 напіввагонів, які прямували до порту Гданська.

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