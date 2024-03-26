"Здійсни мрію": історія 12-річної дівчинки-волонтерки Діани Насібової

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Повномасштабна війна докорінно змінила мрії маленьких українців. Прагнення, які в них були до початку вторгнення, відійшли на другий план, і тепер Перемога України у війні з росією — єдине бажання на всіх. У межах проєкту 1+1 media — "Здійсни мрію" — спільно з новинним порталом Главред ми розповідатимемо історії дітей-волонтерів, які нині докладають максимум зусиль, аби допомагати Силам безпеки й оборони України.

Ділимось інтерв’ю Діани Насібової, 12-річної волонтерки з Чернігівщини. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення продає патріотичні аксесуари, кошти з яких передає на підтримку Сил безпеки й оборони України.

На початку повномасштабного вторгнення родина вимушено виїхала з міста Ніжин в більш безпечне місце. На заході України вони продовжили займатися волонтерством — привозили продукти з-за кордону, сортували гуманітарну допомогу та відправляли їжу. Тато Діани Насібової вивозив людей з міст Ніжина та Чернігова, яке було під постійними обстрілами ворога до кордону. Також родина безоплатно заправляла картриджі військовим. Повернувшись до рідного міста, Діана почала шукати господарів безпритульним тваринам:

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"Мені дуже сильно хочеться допомагати тваринам, які не мають своїх господарів, живуть на вулиці, яких часто можуть задирати якісь хулігани. Хочу, щоб таких тварин було менше. Влітку ми забрали собаку з Чернігова, тому що господарі від неї відмовилися. Тепер вона живе з нами".

Згодом 12-річна волонтерка вирішила, що збиратиме кошти для військових, адже чимало родичів та знайомих Насібових воюють на лінії фронту та захищають Україну.

"В перший день, співаючи українські пісні та продаючи патріотичні прикраси з бісеру, зібрала 200 гривень. Їх віднесла в церкву до нашого капелана, який з 2014 року їздить на фронт та допомагає бійцям", — розповідає Діана.

Нині ці браслети з бісеру, патріотичні підвіски, які створює дівчинка, слугують амулетами для бійців.

Найбільше за один день вдалося акумулювати 32 тисячі гривень, а загалом за майже два роки війни — понад півтора мільйона на підтримку Сил безпеки та оборони України. До того ж школярка періодично проводить благодійні аукціони, кошти з яких так само акумулюються на допомогу армії. Одного разу сім’ї вдалося продати військовий трофей — тубус — за 50 тисяч гривень, та повторно — за 16 тисяч.

Діана вже має офіційне посвідчення волонтера та неурядову нагороду — Знак народної пошани "ХРЕСТ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЗАСЛУГ":

"Дуже приємно отримати ці посвідчення. Іноді до мене підходять люди, які кажуть, що я обманюю, кладу всі кошти собі в кишеню, але зараз можу показати їм своє посвідчення. Це офіційне підтвердження того, що я волонтер під час воєнних дій".

До слова в соціальних мережах сім’я також натрапляє на негатив. Росіяни масово атакують особисту сторінку волонтерів, публікуючи негативні коментарі та скарги.

Нині дівчинка поєднує волонтерську діяльність з навчанням у школі. Вона відвідує гуртки — вокал, повітряну гімнастику та туризм. Та має ще одне хобі — колекціонування шевронів, які їй дарують військові батальйони:

"Шевронів дуже багато, є навіть такі, як у Президента. Пані Зеленська також дарувала мені шеврони та брошку. Одного разу ми зустрілися під час зйомок проєкту "Різдво. Ти не один", що транслювався на телеканалах 1+1 Україна та ТЕТ 24 грудня. Тоді вона подарувала учасникам планшети. Мій зараз — на фронті, допомагає військовим керувати дронами. Раніше був ноутбук, його ми також подарували бійцям".

Доросла не на свій вік Діана переконана: Перемога буде досяжною лише за умов, якщо українці не припинять своїх зусиль у боротьбі та підтримці військових, всупереч усім труднощам.

"Без людей, які будуть допомагати збирати кошти — Перемога буде не так скоро. Захисникам і захисницям потрібно допомагати, щоб скоріше закінчилася війна. Я мрію про Перемогу, щоб всі військові, які підходили знайомитися, знову приїхали до мене", — ділиться волонтерка.

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