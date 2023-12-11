Завершення війни в Україні: Москва оголосила Києву ультиматум - ISW

Цілі Росії в Україні не змінилися. Кремль хоче повної політичної капітуляції України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог РФ.

https://glavred.net/ukraine/zavershenie-voyny-v-ukraine-moskva-obyavila-kievu-ultimatum-isw-10523945.html Посилання скопійоване

Марія Захарова повторила традиційні наративи Кремля про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресор РФ не відмовилася від своїх цілей в Україні та не готова до переговорів з Києвом. Можливо Кремль планує захопити більше, ніж чотири області України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що цілі Росії в Україні не змінилися, повторивши вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог Росії замість того, щоб припустити будь-яку готовність до серйозних переговорів.

"У письмовому інтерв'ю агентству Франс Прес 9 грудня Захарова заявила, що "всеосяжне, стійке і справедливе врегулювання" в Україні може відбутися лише в тому випадку, якщо Захід перестане "накачувати Збройні Сили України зброєю" і що Україна здасть належні Росії українські території та "виведе свої війська" з української території, яку Росія, анексувала", - йдеться у звіті.

відео дня

Захарова повторила також заяви Кремля про те, що Росія вторглася на Україну з метою "демілітаризації", "денацифікації" і "захисту російськомовного населення".

"Коментарі Захарової ясно підкреслюють той факт, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викладені президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, не змінилися, і що Путін не має наміру припиняти війну, якщо його максималістські цілі були досягнуті", - зазначають аналітики.

В ISW продовжують вважати, що Росія не має наміру сумлінно вести серйозні переговори з Україною і що переговори на російських умовах рівносильні повній капітуляції України та країн Заходу.

За словами аналітиків, вимога Захарової про виведення Україною своїх військ з "російської території" в якості необхідної передумови для закінчення війни передбачає, що максималістські цілі Росії включають контроль над усіма чотирма областями, частини яких вона незаконно анексувала. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Пропозиція Захарової про те, що українські війська повинні повністю піти з території, на яку Росія претендує за допомогою фіктивної анексії, передбачає, що російські вимоги включають в себе здачу додаткових українських територій, які російські війська в даний час не контролюють, аж до адміністративних кордонів чотирьох окупованих областей", - йдеться у звіті.

Також аналітики зазначають, що заклики до капітуляції України неприйнятні з точки зору життєво важливих інтересів національної безпеки України і Заходу.

"Примітно, що російські війська продовжують проводити наступальні операції в східній частині Харківської області, анексію якої Росія не стверджує, що дозволяє припустити, що територіальні цілі РФ можуть бути навіть більшими, ніж ті, які озвучила Захарова", - резюмували в ISW.

Переговори Росії та України

Україна не буде пропонувати "мир" країні-агресору РФ, оскільки тоді доведеться піти на "капітулянтські умови" російського диктатора Володимира Путіна. Київ може запропонувати Кремлю лише програш. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори, які відбулися у березні 2022 року між українською та російською делегаціями, були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ. Про це заявив заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.