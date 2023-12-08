'Інструменти вичерпуються': у Білому домі заговорили про переговори з Путіним

За словами Кірбі, Україна має намір отримати розширені можливості не тільки для оборони, але й для проведення контрнаступу у війні проти російських окупантів.

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У Білому домі заговорили про переговори з Путіним / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського самостійно визначатиме стратегію в протистоянні із Росією, а також прийматиме рішення, чи готова провести дипломатичні переговори з Путіним для досягнення миру за яких умов. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на запитання, чи не час для України розглянути можливість переговорів з Росією, особливо враховуючи те, що Конгрес не може прийняти нові види допомоги, повідомляє Укрінформ.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним",- підкреслив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Він відзначив, що Україна все ще стоїть перед загрозою масованої присутності російських військ, і їхня кількість продовжує зростати, оскільки Кремль мобілізовує нових осіб, готових долучитися до наступу на Україну.

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"Вони, ймовірно, не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими",- зазначив представник адміністрації США.

Кірбі відмітив, що з української сторони є бажання отримати більше можливостей не лише для оборони, але і для здійснення контрнаступу. Таким чином, саме Президент України має визначити, яким чином буде виглядати їхня подальша стратегія.

"Чого ми прагнемо від початку цього конфлікту, це бути певними, що він (президент Зеленський – ред.) має для цього інструменти. І ці інструменти ось-ось вичерпають себе",- зауважив Кірбі.

Допомога США для України

У США залишилося лише декілька тижнів, після чого ресурси для надання допомоги Україні будуть вичерпані, повідомив представник Радбезу Джон Кірбі.

Україна та США уклали угоду про спільне виробництво та обмін технічними даними. Цей документ сприятиме розвитку виробничих потужностей в Україні для забезпечення Збройних Сил, зокрема, по виробництву засобів протиповітряної оборони і боєприпасів, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму каналі в Telegram.

Україна звернулася до США із запитом щодо постачання нових видів озброєння, зокрема, сучасних систем протиповітряної оборони, винищувачів F-18 Hornet, безпілотників, а також вертольотів Apache і Black Hawk. Цю інформацію надав Reuters, посилаючись на доступ до відповідних документів.

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