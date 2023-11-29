УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

Андрій Ганчук
29 листопада 2023, 16:14
Росія, коли повномасштабно напала на Україну, вибудовувала більш масштабний план, ніж захоплення держави, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Путін
Росія ніколи не пропонує реальних перемовин, доки не зазнає вагомої поразки - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Агресорка Росія просуває так звані перемовини для того, щоб внести зміни у свою військову стратегію і наростити руйнівні дії з метою реалізації наступного етапу війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що російські окупанти, коли пішли на повномасштабне військове вторгнення проти України, виходили з наступних цілей:

  • тотально знищити суб'єктність і суверенітет країни;
  • захопити і розорити якомога більше українських територій;
  • поставити на чолі країни маріонетковий уряд;
  • залишити Україну в залежності від Росії.

За його словами, Москва планувала залякати Захід і почати "відновлення" СРСР.

відео дня

"Більш масштабний план Росії передбачав шляхом ініціювання кровопролитної війни з Україною налякати західні еліти, почати процес реставрації СРСР і забезпечити подальше агресивне домінування на європейському континенті", - зазначив чиновник.

Також він закликав не вірити агресору Росії, яка ніколи не вела перемовини, а тільки заявляла про нібито необхідність "виконання всіх завдань СВО" і визнання своєї окупації інших територій.

Чиновник також уточнив, що Москва використовує "перемовини" на тлі своїх масових злочинів із метою виправдання агресії і отримання паузи у війні.

"Щоб за час паузи остаточно занурити партнерів України в інформаційний хаос, внести корективи у свою військову стратегію, оновити військові виробництва і різко наростити руйнівні дії на наступному етапі війни. Росія ніколи не пропонує реальних перемовин, доки не зазнає вагомої поразки", - підкреслив Михайло Подоляк.

Путін клянчить в України "перемовини"

Російський глава держави Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті Великої двадцятки. Зокрема, він звинуватив Україну в "небажанні вести переговори" із Росією на умовах країни-окупанта.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з перемовного процесу", - сказав директор Кремля.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни проти України. За його словами, Росія повинна забрати свої окупаційні війська з українських територій.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що перемовини із Росією вести небезпечно. В інтерв'ю Главреду він сказав, що якщо з боку України з'явиться хоча б натяк на можливий діалог, Москва "вимагатиме віддати" їй 5 українських регіонів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

16:14 Політика
РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

15:46 Світ
Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

15:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:34

Якщо ми програємо, нам влаштують новий Голодомор - Черник

16:14

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

15:58

Пускати гостей в будинок категорично не можна: чому 30 листопада краще залишитися вдома

15:46

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

15:26

Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
15:11

Соковита Ріанна показалася через 3 місяці після пологів практично в одних лосинах

14:55

Йде "полювання": генерал-розвідник назвав головну версію отруєння дружини Буданова

14:52

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс: які області України без світла

14:48

Фільм Шона Пенна "Суперсила" про російсько-українську війну став доступним в Україні

Реклама
14:47

У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО: у Лаврова вибухнули умовою

14:46

"Тварюка ти, а не милий хлопчик": у Соловйова знову здали нерви через Моргенштерна і МілохінаВідео

14:44

Українцям перераховують доплати до пенсій: кому належить і скільки

14:43

Все попливе: синоптик розповіла, коли в Україну увірветься несподіване потепління

14:38

Українські медіагрупи та телеканали звернулися з відкритим листом до Нацради, Держспецзвʼязку та КРРТ щодо ситуації навколо "Зеонбуду"

14:18

"То був жах": уламок дрона пошкодив будинок Ектора Хіменеса-Браво

14:12

Знищено та поранено десятки росіян: деталі удару по "відділу поліції" РФ на півдні

14:07

Україні дали рекомендації для вступу до НАТО: Столтенберг повідомив деталі

13:55

Тука розповів, чи змусять гігантські втрати армії РФ росіян схаменутися

13:34

Захоплення траси Олешки-Нова Каховка є головним завданням для ЗСУ - Костенко

13:32

Дружина Началджіоглу показала, в яку країну втекла від чоловіка

Реклама
13:23

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю: в якому вона стані - джерело

12:57

Потрібно знайти ведмедя на малюнку за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:56

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:54

Коли Путін погодиться на мир в Україні: у Reuters розповіли, чого чекає диктатор

12:44

Знищено десятки окупантів: у Мережі дізналися про удар по авіабазі РФ у КримуВідео

12:41

Занадто м'яко покарали: прокуратура оскаржила вирок Ступці за п'яне ДТП

12:21

Чи можна солити сало йодованою сіллю: несподівана відповідь для господинь

12:18

Церковне свято 30 листопада: що не можна робити в день Андрія Первозванного

12:08

Несподіване весілля: відома українська співачка таємно вийшла заміж за іноземця

12:02

Гороскоп на завтра 30 листопада 2023: Раку - сварка, Рибам - великі неприємності

11:53

РФ готова масовано бити по Україні: у ЗСУ попередили про загрозу атак

11:30

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:26

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантівФото

11:25

Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

11:25

Не буде жити з тим, хто не платить: Сєдокова пішла від чоловіка

11:22

Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

11:09

Хотіли атакувати військовий аеродром: у ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині

10:32

Гороскоп Таро на грудень 2023: Терезам - новина, Стрільцям - любов, Скорпіонам - щастяВідео

10:29

Ворог застосовує поранених як "живий щит": офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян

10:04

До Дня Збройних сил України телеканал 2+2 покаже спецпроєкт про оборону Харкова

Реклама
09:53

Крок вперед для України: полковник ЗСУ повідомив, від чого залежатиме перемога

09:53

Загроза спецоперацій агентури РФ: генерал СБУ прокоментував отруєння дружини Буданова

09:11

Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани: якою буде погода в грудні 2023

08:58

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова

08:17

"Особиста помста": ексглава СЗР розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова

08:15

Місячний календар 30 листопада 2023: пасивна енергетика доби принесе конфлікти

08:10

Ціною життя українців Захід розраховує на власне життяПогляд

08:05

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українська армія просунулася вперед – ISW

07:37

Гороскоп на грудень 2023 для Риб: нові мрії, премія та хороші новиниВідео

07:31

Був обличчям пропаганди: в Україні "самоліквідувався" генерал-майор армії РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти