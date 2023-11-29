Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

Росія, коли повномасштабно напала на Україну, вибудовувала більш масштабний план, ніж захоплення держави, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Росія ніколи не пропонує реальних перемовин, доки не зазнає вагомої поразки - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Агресорка Росія просуває так звані перемовини для того, щоб внести зміни у свою військову стратегію і наростити руйнівні дії з метою реалізації наступного етапу війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що російські окупанти, коли пішли на повномасштабне військове вторгнення проти України, виходили з наступних цілей:

тотально знищити суб'єктність і суверенітет країни;

захопити і розорити якомога більше українських територій;

поставити на чолі країни маріонетковий уряд;

залишити Україну в залежності від Росії.

За його словами, Москва планувала залякати Захід і почати "відновлення" СРСР.

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"Більш масштабний план Росії передбачав шляхом ініціювання кровопролитної війни з Україною налякати західні еліти, почати процес реставрації СРСР і забезпечити подальше агресивне домінування на європейському континенті", - зазначив чиновник.

Також він закликав не вірити агресору Росії, яка ніколи не вела перемовини, а тільки заявляла про нібито необхідність "виконання всіх завдань СВО" і визнання своєї окупації інших територій.

Чиновник також уточнив, що Москва використовує "перемовини" на тлі своїх масових злочинів із метою виправдання агресії і отримання паузи у війні.

"Щоб за час паузи остаточно занурити партнерів України в інформаційний хаос, внести корективи у свою військову стратегію, оновити військові виробництва і різко наростити руйнівні дії на наступному етапі війни. Росія ніколи не пропонує реальних перемовин, доки не зазнає вагомої поразки", - підкреслив Михайло Подоляк.

Путін клянчить в України "перемовини"

Російський глава держави Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті Великої двадцятки. Зокрема, він звинуватив Україну в "небажанні вести переговори" із Росією на умовах країни-окупанта.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з перемовного процесу", - сказав директор Кремля.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни проти України. За його словами, Росія повинна забрати свої окупаційні війська з українських територій.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що перемовини із Росією вести небезпечно. В інтерв'ю Главреду він сказав, що якщо з боку України з'явиться хоча б натяк на можливий діалог, Москва "вимагатиме віддати" їй 5 українських регіонів.

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