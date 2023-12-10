Зеленський відправився до США на переговори із Байденом: про що говоритимуть

Президент Володимир Зеленський планує вирушити до Сполучених Штатів у понеділок, 11 грудня, де він проведе зустріч з президентом США Джо Байденом. Про це повідомили в Офісі президента.
"1 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.
При цьому зауважується, що Зеленський буде акцентувати увагу на досягненні єдності між Сполученими Штатами, Європою та світом для підтримки України у протистоянні російському терору та зміцненні міжнародного порядку, ґрунтованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації.
Серед ключових питань на переговорах у Вашингтоні буде розгляд оборонної співпраці між Україною та США, зокрема спільних проєктів щодо виробництва зброї та систем ППО, а також синхронізація зусиль обох країн у наступному році.
Допомога США для України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість зустрічі з республіканцями в Сенаті та включення положення щодо безпеки кордонів США в законопроект про додаткове фінансування. Основна мета - надання нової допомоги Україні та Ізраїлю.
За словами координатора стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати мають намір надавати допомогу Україні у найближчі тижні, проте гарантій довгострокової підтримки немає через невизначеність рішень Конгресу.
Він також додав, що Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського буде визначати свою стратегію у протистоянні з Росією та самостійно прийматиме рішення щодо можливості ведення дипломатичних переговорів з Путіним для досягнення миру, враховуючи обставину, що Конгрес не може забезпечити нову допомогу.
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