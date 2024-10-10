Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

Президент України розраховує на допомогу Джо Байдена.

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Володимир Зеленський закликав союзників діяти рішуче, щоб закінчити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

Як пише видання El Mundo, Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальна можливість рухатися до миру і до тривалої стабільності. Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми розраховуємо на тверді й правильні кроки Сполученого Королівства, Франції, Німеччини та Італії для забезпечення безпеки й миру в Європі, і ми розраховуємо на всіх вас", - сказав Зеленський під час відкриття саміту в хорватському місті Дубровник, де він зустрічався з лідерами тринадцяти країн Південно-Східної Європи.

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Зеленський визнав, що "залишається відкритим питання, як змусити Росію піти на мир" і прийняти так звану українську формулу миру.

Президент України зазначив, що в презентованому Плані перемоги він просить США та решту їхніх союзників про рішучі заходи, які б змінили співвідношення сил у воєнно-політичному плані та змусили б Росію сісти за стіл переговорів на умовах Києва. План також передбачає гарантування майбутнього вступу України до НАТО.

"Запрошення України до НАТО, майбутнє членство України було б реальним кроком до миру; без геополітичної визначеності мир неможливий", - наголосив Зеленський, додавши, що в разі вступу України до Альянсу Росія програє в геополітичній сфері.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав мирний план Зеленського. За його словами, шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, зокрема на Статуті ООН.

За даними сербських ЗМІ, підтримку мирного плану Зеленського виключили зі спільної декларації з ініціативи Сербії. Країна прагне приєднатися до Європейського Союзу, але має тісні зв'язки з Росією.

План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда ​

Зазначається, що Джо Байден уже з вересня знав про план українського президента. Тепер Зеленський має відвідати кілька європейських столиць, щоб пояснити лідерам держав свою ініціативу.

Зеленський зустрінеться з Макроном і Шольцом

У четвер, 10 жовтня, Володимир Зеленський вирушить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом). По її завершенню не планується жодних заяв.

Також президент України планує відвідати з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца. Візит до Берліна план також включатиме зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Завершення війни та переговори з РФ

"План перемоги" Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни. Про це пише Bloomberg із посиланням на своїх співрозмовників, які обізнані з перебігом переговорів українського президента та лідерів західних держав.

Видання зазначає, що Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов припинення бойових дій. За даними агентства, президент України став більш схильним до компромісів попри публічні заяви про незмінність свого "мирного плану".

Також Bloomberg пише про те, що українські військові зможуть утримувати російську територію в Курській області ще протягом кількох місяців, а може бути й довше. Захоплена територія може стати фактором у переговорах із Москвою.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Сам Зеленський 7 жовтня заявив, що План перемоги буде презентовано партнерам України, після чого його буде доопрацьовано й оприлюднено.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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