Фактор у переговорах: ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини впродовж кількох місяців

Україна та Росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні.

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Україна може утримувати російську територію протягом кількох місяців / Колаж: Главред, фото: скріншот, deepstatemap

Українські військові зможуть утримувати російську територію в Курській області ще впродовж кількох місяців, а, може, й довше. Захоплена територія може стати фактором у переговорах із Москвою.

Як пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США, які побажали зберегти анонімність, російські війська зосередилися на настанні на сході України, тому ЗС РФ обмежено атакують у Курській області. З цієї причини Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами з поставками вантажів у район Курська.

Крім того, після місяців очікувань Київ отримує стабільні поставки артилерійських боєприпасів. Це є заслугою союзників, включно з чеською ініціативою з доставки боєприпасів та американсько-французькими зусиллями з розвитку артилерійських можливостей України в довгостроковій перспективі.

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Спочатку український наступ у Курській області вразив союзників своїм швидким першим успіхом, пише видання. Однак у деяких союзників він викликав занепокоєння через те, що вартість операції може виявитися високою в разі контратаки Москви і витіснення українських військ.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна може використовувати територію Курської області як розмінну монету на переговорах. Однак поки незрозуміло, коли можуть відбутися переговори з РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін не виявив серйозної готовності до цього.

"Союзники України зазначають, що Зеленський, можливо, готується зайняти більш гнучку позицію, вивчаючи способи покласти край війні з Росією", - пише видання.

Наразі, за інформацією Bloomberg, Україна намагається вирішити, як краще захистити себе впродовж зими і починає планувати свої дії на наступний рік, у тому числі за рахунок додаткових бригад. Саме вони збільшують набір особового складу, отримують краще обладнання і проходять підготовку.

"Україна та Росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти кінець війні", - йдеться в повідомленні.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Наступ українських військових у Курській області відкрив "надійний третій шлях виходу з війни". Він уможливив переговори, під час яких йтиметься про обмін територіями. Як пише Foreign Policy, цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключена, проте повна перемоги поки малоймовірна.

Україна в Курській операції зробила кілька помилок, особливо через повільність західних союзників. Деякі з них озвучив полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Українські Сили оборони продовжують операцію в Курській області й нещодавно просунулися на виступі - на південь від Обухівки. Про це свідчать геолокаційні кадри за 6 жовтня.

Контрнаступ ворога в Курській області закінчився фактично безрезультатно. Видання Forbes повідомляло, що російські війська зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Плєхове, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку.

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