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"Заповажав Сирського": командир "Вовків да Вінчі" відреагував на заміну головкому

Єлизавета Бельмас
12 лютого 2024, 14:29оновлено 12 лютого, 16:48
Військовий командир відреагував на призначення Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ та скандали в українському суспільстві.
'Заповажав Сирського': командир 'Вовків да Вінчі' відреагував на заміну головкому
Командир "Вовків да Вінчі" відреагував на заміну головкому / коллаж: Главред, фото: ТСН, Офис Президента

Новий командир відомого батальйону "Вовки да Вінчі" відреагував на кадрові перестановки в ЗСУ, пригадав Залужного і відгукнувся про Сирського в інтерв'ю ТСН.

За словами Сергія Філімонова, перше, на чому потрібно концентрувати увагу - це те, що коментувати призначення нової людини на посаду головнокомандувача ЗСУ мають тільки військові.

Філімонов, згадуючи роботу з Валерієм Залужним, розповів, що він був поважною людиною для Дмитра Коцюбайла і всього батальйону загалом. Він стверджує, що Україна все ще не окупована завдяки Залужному, адже він зміг впоратися з тими викликами, з якими на той момент міг впоратися тільки він.

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"Валерій Федорович Залужний - це дуже велика людина. Для нашого батальйону він взагалі як батько. Це людина, яку дуже поважав "Да Вінчі" - людина, яку дуже поважаємо ми. І я вважаю, що завдяки йому якраз ми і маємо країну зараз. Тому що якби не він, я не знаю, хто впорався в той момент із тими викликами, які були", - коментує командир.

Призначення Сирського

Командир Філімонов також відгукнувся про Олександра Сирського. На його думку, основна критика в суспільстві та нездорові історії на адресу нового головкому походять від цивільних, чого бути не повинно. Адже мають право говорити про проблеми про можливу ймовірність проблем в армії тільки ті, хто воює, а не цивільне населення.

При цьому сам Філімонов відгукується про Сирського в доволі позитивному ключі, він розповів, як на початку повномасштабного вторгнення командування Сухопутних військ самостійно зв'язалося з ним, незважаючи на те, що його підрозділ "Гонор" на той момент не мав ні до кого стосунку. Також він закликає не боятися і хвилюватися, а йти воювати за Україну.

"Він зі мною поспілкувався, сказав, чи можете ви взяти цей напрямок, чи можемо ми на вас розраховувати, що вам для цього треба. Для мене тоді було здивування, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні завдання. І я думаю, що це дуже вплинуло на оборону Києва. Я тоді дуже поважав Сирського. А далі наш батальйон довгий час перебував в особистому резерві Сирського. Точно не треба зараз дуже хвилюватися і говорити, що "ми програли, нас усіх уб'ють". Насамперед треба йти в ТЦК, або краще "Вовки Да Вінчі", і готуватися воювати", - резюмував новий командир "Вовків да Вінчі",

Відставка Залужного

Як повідомляв Главред, 8 лютого президент України провів зустріч із генералом Валерієм Залужним, наголосив на необхідності кадрових змін у керівництві ЗСУ, і запропонував йому продовжити перебування в команді.

Наступного дня, Валерію Залужному, який пішов у відставку з посади головнокомандувача Збройних сил України, дали звання Героя України. Відповідний указ з'явився на сайті президента України Володимира Зеленського. Також Залужний отримав орден "Золота зірка".

Незабаром після цього, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головкому і назвав головні завдання, які потрібно виконати для зміни ситуації у військах.

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ЗСУ Олександр Сырский Валерій Залужний
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