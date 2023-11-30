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"Я не пробачу вам": наречена "Да Вінчі" висловилась щодо чуток про розкол в Україні

Руслана Заклінська
30 листопада 2023, 19:31
Вона вважає, що перемога України можлива лише за умови єдності влади, народу і військових.
'Я не пробачу вам': наречена 'Да Вінчі' висловилась щодо чуток про розкол в Україні
Аліна Михайлова прокоментувала чутки про розкол між військовим і політичним керівництвом / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alishamisha, Офіс Президента

Аліна Михайлова, наречена загиблого Героя Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") та керівниця медичної служби "УЛЬФ", висловила свою думку щодо чуток про можливий розкол між військовим і політичним керівництвом в Україні. Розкол – це спроба Росії розгромити Україну, створивши конфлікт в середині країни. Про це написала Аліна Михайлова у Facebook.

"Я розумію, чому Росія хоче розколоти військово-політичне керівництво на "військове" і "політичне" та змусити їх воювати один із одним. Це єдиний спосіб для ворога розгромно перемогти Україну. Та я не розумію і відмовляюсь розуміти, чому ми самі даємо їм те, що вони хочуть", - сказала Аліна.

Вона нагадала події, що сталися століття тому, коли більшовики окупували Київ і більшу частину УНР. Тоді вони влаштували червоний терор, масові вбивства і геноцид українців, але згодом українцям вдалось звільнити свою територію.

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"Україна вигнала окупанта і встановила свою законну владу на своїх суверенних територіях. Ми мали унікальний шанс збудувати незалежну державу, і ніхто не знає, як би склалась історія світу, якби нам вдалось.Ми змарнували цей шанс і на безкінечно довгі 70 років опинились у кривавому російському концтаборі", - додала вона.

Згадавши про минуле, Михайлова зазначила, що конфлікти серед українських політиків в минулому вже мали негативний вплив на країну та закінчилися катастрофою для українського народу. Різні політичні сили мали особисті амбіції, що переважали інтереси держави. Аліна Михайлова підкреслила, що ці страшні події слід пам'ятати та враховувати, щоб в майбутньому історія не повторилась.

"Шановні політики, якщо ви не зупинетесь просто зараз – ви не здобудете нічого, а мільйони українців назавжди втратять свій дім, свободу і життя. Ви в кращому разі поїдете закордон і будете писати мемуари, а в історію увійдете зрадниками і нікчемами, що втратили унікальний історичний шанс знищити російську імперію", - звернулась до політиків Аліна.

Завершуючи своє звернення, вона закликала політичних лідерів припинити конфлікти та об'єднатися, відмовившись від особистих амбіцій на користь держави та народу. Вона наголосила, що в разі подальшого розколу та втрати України народ втратить свою свободу та дім, а політики залишаться з нещасною репутацією в історії.

"Другого шансу не буде. Я не пробачу вам, якщо ми залишимось без України просто тому що хтось відірвався від реальності і живе неіснуючими виборами. Історія теж не пробачить", - підсумувала Аліна Михайлова.

Конфлікти у Верховній Раді

Нагадаємо, 26 листопада народна депутатка Мар’яна Безугла викликала значний резонанс через свої висловлення, пропонуючи звільнити головнокомандувача ЗСУ Залужного. Вона зазначила, що військові не відповіли на запитання Комітету стосовно бригад, ротацій та турнікетів.

Відразу після цього народна депутатка Ірина Фріз виступила з вимогою відставки Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету. Фріз наголосила, що заяви Безуглої становлять загрозу для національної безпеки, оскільки можуть порушити єдність у суспільстві та підривати довіру до військового керівництва у період воєнного стану.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на скандальні заяви Безуглої. Він зазначив, що відміна або призначення головнокомандувача Збройних сил України відноситься до компетенції вищих органів влади. Також він сказав, що висловлювання окремих депутатів, не є позицією влади.

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