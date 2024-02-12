На Дмитра Кулебу напало зубасте "створіння": що сталося

Дмитро Кулеба подякував лікарям Олександрівської лікарні, які його "підрихтували" його постраждалу ногу - особливо дівчині-інтерну родом з Індії.

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Дмитро Кулеба зазнав нападу зубастого пса/ колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба постраждав від раптового нападу під час вечірньої прогулянки з собаками. Як розповів відомий український дипломат в Instagram-stories, неприємна подія сталася ввечері 11 лютого.

"Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І попутно на мене. Собак треба любити, але й тримати на повідках", - поділився з фоловерами міністр.

Крім того, Кулеба виклав фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів. І подякував лікарям Олександрівської лікарні, які його "підрихтували" - особливо дівчині-інтерну родом з Індії.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три ключові кроки, які Європейський Союз має зробити для збільшення обсягів поставок артилерійських снарядів в Україну

"Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від ЄС для збільшення обсягів поставок артилерійських снарядів в Україну для потреб фронту. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями", - заявив дипломат.

Також Євросоюз уже передав Україні 330 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона. У березні очікується передача ще 200 тисяч снарядів. Представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що до березня українська сторона отримає 52% від обіцяного мільйона боєприпасів.

Як повідомляв Главред, країни Європейського Союзу домовилися про підготовку ще 20 тисяч українських військовослужбовців, розширивши місію з навчання до 60 тисяч солдатів.

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