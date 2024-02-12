Як скоро Україна зможе повернути Бєлгород: експерт про приєднання територій

Усім відомо, що Бєлгородська область російської Федерації раніше входила до складу України. Під час повномасштабного вторгнення в українському суспільстві все частіше стали обговорювати питання про повернення цих територій. Однак жодних серйозних заяв із цього приводу не лунає. Про те, чи потрібно Україні приєднувати Бєлгородську область, в інтерв'ю Главредурозповів політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний.
За словами політолога, повернення Бєлгородщини, Воронежчини та інших територій виглядають абсолютно нереалістично з точки зору політики. Однак при цьому, деградація регіонів усередині Російської федерації на тлі виснаження ресурсів за підсумком може призвести до дистанціювання від Москви багатьох територій. Зокрема, наприклад, у Поволжі та Уралі вже настає соціально-економічна криза. Також, звісно, причиною дистанції може стати припинення фінансування цих регіонів.
Як наслідок, регіонів, які будуть готові продовжувати постачати Москву ресурсами - стане дуже мало, вони захочуть самі вирішувати свою долю і, можливо, південь Росії згадає зв'язок з Україною. Однак Максим Розумний упевнений у тому, що ці території не захочуть приєднатися до України.
"Найімовірніше, ми можемо розраховувати на створення там відносно дружніх щодо України місцевих автономій, режимів тощо. У цьому сенсі нам потрібно працювати з тамтешніми елітами вже зараз, щоб вони не бачили в Україні та відносинах з нею загрози для себе і не вважали нас своїм ворогом, а, навпаки, вбачали в цьому перспективу, можливості та певний комфорт", - каже Розумний.
БНР - це реальність
Із тверджень політолога випливає те, що можливий розпад Російської Федерації призведе до утворення Бєлгородської народної республіки тощо.
Розумний допускає формування таких територій, як "Південноросійський край" і "Кубанське герцогство", з якими Україна матиме дружні й особливі стосунки, принаймні на якийсь невизначено великий перехідний період.
Хто такий Максим Розумний
Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.
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