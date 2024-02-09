Колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному присвоїли звання за видатні трудові досягнення.

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Залужному і Буданову присвоїли звання Героя України / колаж: Главред, фото: ОП, FacebookВалерій Залужний, Кирило Буданов

Валерію Залужному, який учора, 8 лютого, пішов у відставку з посади головнокомандувача Збройних сил України, дали звання Героя України. Відповідний указ з'явився на сайті президента України Володимира Зеленського. Також Залужний отримав орден "Золота зірка".

В указі президента зазначено, що це за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Залужному присвоїли звання Героя України / скріншот

Також відомо, що удостоєний звання Героя України начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Указ про присвоєння йому звання також зареєстровано на сайті президента України.

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"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - написано в указі.

Буданову присвоїли звання Героя України / скріншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським з вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що рішення президента Володимира Зеленського про зняття Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій.

До того ж, у Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі (української) армії".

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