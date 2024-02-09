Залужному і Буданову присвоїли звання Героя України

Валерію Залужному, який учора, 8 лютого, пішов у відставку з посади головнокомандувача Збройних сил України, дали звання Героя України. Відповідний указ з'явився на сайті президента України Володимира Зеленського. Також Залужний отримав орден "Золота зірка".
В указі президента зазначено, що це за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Також відомо, що удостоєний звання Героя України начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Указ про присвоєння йому звання також зареєстровано на сайті президента України.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - написано в указі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським з вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.
Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що рішення президента Володимира Зеленського про зняття Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій.
До того ж, у Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі (української) армії".
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