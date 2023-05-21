"Не важливо, окупований чи ні: ЗСУ "перемололи" в Бахмуті майже 100 тисяч окупантів - Байден

Президент США заявив, що винищувачі F-16 нібито не змогли б змінити ситуацію в Бахмуті.

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ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів. Про це заявив президент США Джо Байден, відео вже розлетілося в Мережі.

Він не виключив те, що Бахмут може бути тимчасово втрачений.

"Навколо Бахмута обговорення - втрачений він чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат близько ста тисяч людей в Бахмуті. Це важко компенсувати. Не важливо, окупований він чи ні, це все одно зруйноване місто. Але вони могли просуватися і заблокувати багато російських ЗС і групу Вагнера", - сказав Байден.

відео дня

Президент США також акцентував на тому, що навіть західні винищувачі F-16 не змогли б змінити ситуацію там.

"F-16 не допомогли б у цьому відношенні зовсім. У них не було необхідності, наприклад, в ситуації з Бахмутом", - додав Байден.

Дивіться відео про те, як ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів:

ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів / фото: скріншот

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалиться в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

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