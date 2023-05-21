УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не важливо, окупований чи ні: ЗСУ "перемололи" в Бахмуті майже 100 тисяч окупантів - Байден

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2023, 14:39 оновлено 21 травня, 14:58
265
Президент США заявив, що винищувачі F-16 нібито не змогли б змінити ситуацію в Бахмуті.
ВСУ, Джо Байден
ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів. Про це заявив президент США Джо Байден, відео вже розлетілося в Мережі.

Він не виключив те, що Бахмут може бути тимчасово втрачений.

"Навколо Бахмута обговорення - втрачений він чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат близько ста тисяч людей в Бахмуті. Це важко компенсувати. Не важливо, окупований він чи ні, це все одно зруйноване місто. Але вони могли просуватися і заблокувати багато російських ЗС і групу Вагнера", - сказав Байден.

відео дня

Президент США також акцентував на тому, що навіть західні винищувачі F-16 не змогли б змінити ситуацію там.

"F-16 не допомогли б у цьому відношенні зовсім. У них не було необхідності, наприклад, в ситуації з Бахмутом", - додав Байден.

Дивіться відео про те, як ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів:

Байден
ЗСУ знищили у Бахмуті майже 100 тисяч окупантів / фото: скріншот

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалиться в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Джо Байден
Реклама

Головне за день

Україну чекає тиждень пекла: синоптики розповіли, де буде "пекуче" сонце

Україну чекає тиждень пекла: синоптики розповіли, де буде "пекуче" сонце

16:26 Синоптик
ЗСУ наближаються до взяття у тактичне оточення Бахмута разом з окупантами - Сирський

ЗСУ наближаються до взяття у тактичне оточення Бахмута разом з окупантами - Сирський

15:27 Україна
Потужний удар на півдні: ЗСУ "покришили" три роти окупантів і спалили багато техніки РФ

Потужний удар на півдні: ЗСУ "покришили" три роти окупантів і спалили багато техніки РФ

14:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:27

Популярна російська співачка і суддя українських шоу пристойно набрала вагу

16:26

Україну чекає тиждень пекла: синоптики розповіли, де буде "пекуче" сонцеВідео

15:55

Що спершу смажити – цибулю чи м'ясо: відповідь на спірне питання здивує навіть досвідчених господинь

15:38

Мама трьох дітей Катя Осадча прокоментувала чутки про свою вагітність

15:27

ЗСУ наближаються до взяття у тактичне оточення Бахмута разом з окупантами - СирськийВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:07

Стало погано прямо в літаку: в Росії моментально помер чоловік російської співачки

14:59

Потужний удар на півдні: ЗСУ "покришили" три роти окупантів і спалили багато техніки РФ

14:49

Трагедія в родині Алли Мазур: на війні загинула близька людина ведучої

14:39

"Не важливо, окупований чи ні: ЗСУ "перемололи" в Бахмуті майже 100 тисяч окупантів - БайденВідео

Реклама
14:37

"У них важливе завдання": Зеленський зробив нову заяву про БахмутВідео

14:06

Лише найуважніші знайдуть веселого собаку за 5 секунд: загадка на швидкість реакції

14:00

Чому 22 травня в будинку не прибирали павуків: прикмети і 7 суворих заборон у велике святоВідео

13:59

Чоловіка спіймали на контрабанді ножиць: сховав він їх в "особливому місці" свого тіла

13:52

У Бердянську потужні вибухи: штаб РФ злетів у повітря, окупанти рахують втрати

13:39

У липні Зеленський хоче провести саміт формули миру

13:27

Ніхто нікуди не тікав: у ЗСУ розповіли, що відбувається в Бахмуті заразВідео

13:24

Гороскоп на завтра 22 травня 2023: Терезам - доленосне знайомство, Рибам - найкращий день у роціВідео

12:59

Таємна мова жіночої сумочки: як визначити характер по аксесуару

12:53

Срібні лисички Голлівуду: топ-7 знаменитостей, які не зафарбовують сивину

12:29

ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення": українські військові просуваються по флангах

Реклама
12:27

Який колір модний для вашої спальні: 10 найкращих і найгірших відтінків спальні для снуВідео

12:12

Як зрозуміти, що кішка хворіє: 4 ознаки, що пора до ветеринара

11:52

ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили полонених: у окупантів втрати – український боєць

11:40

Стало відомо, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзниківВідео

11:22

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти чотири помилки за 13 секунд

11:21

Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорівФотоВідео

11:19

Загадка із секретом: навіщо радянським двірникам укорочували мітли

11:07

Patriot знищив російський Кинджал: Зеленський розкрив подробиці

10:45

Від нього відірватися неможливо: недорогий і дуже смачний торт без випічки за 15 хвилин - рецептВідео

10:16

Коли "липучки" не допомагають: як позбутися від мух в будинку народними засобами

10:15

Вдова загиблого захисника України народила дочку: дитину назвали на честь батька

09:45

"Він в наших серцях": Зеленський відповів на питання про ситуацію в БахмутіВідео

09:18

Зустріч Зеленського і Байдена на саміті G7: глава США оголосив про пакет військової допомоги на $375 млн

09:05

У боях за свободу України загинув воїн і волонтер з Буковини

09:02

Розсада зачахне: які овочі не можна садити поруч з помідорами

09:01

Чому Швейцарія відходить від нейтралітету щодо війниПогляд

08:45

У Міноборони назвали терміни передачі Україні винищувачів F-16

08:29

Washington Post з'ясувало, хто переконав Байдена підтримати постачання винищувачів F-16 УкраїніВідео

08:19

Ніяких мук: як зварити буряк за 7 хвилин

07:45

Заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута може бути спробою обдурити ЗСУ - ISW

Реклама
07:40

Російська армія приречена на поразку: астролог склав гороскоп міністра оборони РФ ШойгуВідео

06:57

Полювання на Patriot триваєПогляд

04:40

Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною: Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить"Відео

03:40

Як відлякати комарів: ефективний засіб своїми руками за 5 хвилин

02:05

Журналіст спрогнозував, як "побєдобєсіє" може вплинути на війну Росії та УкраїниВідео

01:30

"Після контрнаступу армії РФ буде хана": ЗСУ йдуть вперед – засткомбата ДШБ

20 травня, субота
23:45

Ситуація навколо Бахмута кардинально змінилася, армія охоплює фланги ворога - майор ЗСУВідео

23:41

Приїзд доньки Лаврова зірвав весілля її рідні в Грузії: подробиці міжнародного скандалу

23:39

День принесе удачу: прикмети на 21 травня і що не можна робити на Іоанна БогословаВідео

22:27

"Ховається від Путіна": Лукашенку вигідно хворіти, але це може погано для нього скінчитися – МаломужВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти