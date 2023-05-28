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У Зеленського назвали ключовий чинник для закінчення війни з РФ

Аліна Дембіцька
28 травня 2023, 20:42 оновлено 28 травня, 20:42
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За словами глави Офісу президента, Росія повинна прийняти факт приєднання України до НАТО.
У Зеленського назвали ключовий чинник для закінчення війни з РФ
Єрмак назвав ключовий чинник для закінчення війни з РФ/ president.gov.ua, 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Ключовим чинником для завершення війни з країною-агресоркою Росією може стати запрошення України до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни", - сказав Єрмак.

За словами глави Офісу президента, Росія повинна прийняти факт приєднання України до НАТО.

"І вона нікуди не дінеться. Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну", - зазначив він.

Єрмак також заявив, що вступ до Північноатлантичного альянсу – це не лише бажання України, а "абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа".

"Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити", – констатував глава Офісу президента.

Стосовно гарантій безпеки Єрмак зазначив, що Україна має потребу в таких гарантіях на шляху до вступу до НАТО.

"Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде", - додав він.

Членство України в НАТО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках липневого саміту у Вільнюсі держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео про те, як Росія створює небезпечні ситуації на кордонах з НАТО:

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