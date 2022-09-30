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Захисники України ймовірно завершили оточення Лиману та зможуть взяти місто - ISW

30 вересня 2022, 06:44

ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали доступ до дороги, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує угруповання ворога в Лимані.

Війна в Україні, розбита техніка РФ
Українські війська зможуть взяти Лиман, переконані експерти Інституту вивчення війни / Фото УНІАН

До кінця дня 29 вересня Збройні сили України ймовірно завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Українські війська прорвали оборону РФ в районі Ставок (в 10 км на північ від лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом поставок і виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лимана", - пишуть експерти ISW.

Зазначається, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, що тримали оборону в районі Дробишевого і в Лимані, опинилися в "надзвичайно складній" ситуації.

Захисники України атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

"Українські війська зможуть взяти Лиман", - переконані експерти Інституту вивчення війни.

Ситуація в Лимані

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області й продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, що розташоване в 9 кілометрах від Лимана.

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