Воїни ЗСУ звільнили селище за 9 км від Лиману

Воїни ЗСУ звільнили ще одне селище під Лиманом/ скрін

Українські військові звільнили селище Новоселівка на Донеччині, що розташоване за близько 9 кілометрів від Лиману.

Про це повідомили бійці Збройних сил України у відео, яке було оприлюднене у соцмережах. Зокрема, відповідне відео опублікували на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Селище звільняли від російських окупантів бійці ЗСУ разом з нацгвардійцями.

"Сьогодні (28 вересня – ред.) Збройні сили України – 81-ша бригада спільно з Національною гвардією України – звільнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-ій бригаді, слава Національній гвардії, слава воїнам, які положили голову за рідну землю", – сказав захисник України у відеоролику.

Офіційної інформації про звільнення цього населеного пункту поки що немає.

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ЗСУ вже наближаються до Лиману

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти. У районі Лимана тривають запеклі бої. Українські військові близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання росіян і взяти їх в оточення.

Австрійський аналітик Том Купер озвучив прогноз, що у найближчі кілька днів Збройні сили України можуть деокупувати місто Лиман Донецької області. Захисники України відтісняють окупантів від річок Оскол і Сіверський Донець. Становище армії РФ небезпечне, але загарбники мають намір триматися до останнього.

Тим часом радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що деокупація Лиману Донецької області відкриє оперативний простір для українських військових до Сватового Луганської області. Відстань між Лиманом і Сватовим становить трохи більше 50 кілометрів.

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