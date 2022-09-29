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На війну "загребли всіх": експерт назвав головні провали мобілізації в Росії

29 вересня 2022, 08:42

Російські воєнкоми перетворили процес на огульну мобілізацію, каже Олег Жданов.

Жданов, армія, РФ
Олег Жданов оцінив процес тотальної мобілізації в РФ / УНІАН/Reuters

Мобілізація в Росії з військової точки зору була абсолютно правильною ідеєю, проте її виконання вийшло відверто провальним, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Хотіли як краще, а вийшло як завжди - слава бардаку, який творять в Російській Федерації", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що генштаб ЗС РФ ставив завдання провести часткову мобілізацію з якісним відбором мобілізованих, проте російські воєнкоми перетворили процес в огульну мобілізацію, щоб швидше звільнитися від поставленого завдання, "у підсумку, вони виконали завдання не якісно, а кількісно".

"Іншими словами, військкомам спустили план по мобілізації - 100 тисяч чоловік, а вони загребли всіх, кого змогли, не розбираючись ні зі станом здоров'я, ні з віком – і все, отримайте, розпишіться, вони своє завдання виконали. Саме це зіграло ключову роль і відбилося на якості мобілізації в Росії", - вважає він.

Співрозмовник пояснив, що в підсумку генштаб ЗС РФ не отримав тієї якості мобілізації, на яку розраховував, однак для України цей результат є позитивним.

Він упевнений в тому, що мобілізація в РФ стала визнанням поразки російської армії в Україні.

"Згадайте, як напередодні 8 березня Путін, виступаючи по всіх федеральних каналах, запевняв, що ніякої мобілізації резервістів не буде, оскільки Росія проводить "спеціальну військову операцію", тому можна розходитися по домівках і жити спокійно. Але не минуло й півроку, як Путін оголосив часткову мобілізацію, а воєнкоми на місцях перетворили її на огульну. Тепер все це викличе внутрішній протест в Росії. І в наступну хвилю мобілізації потрібно буде збирати Росгвардію, адже кількість бажаючих піти за повісткою до військкомату буде зменшуватися з кожним днем, причому в геометричній прогресії", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

мобілізація новини Росії Олег Жданов війна Росії та України
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