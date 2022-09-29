Відправить 100 тис. солдатів: Лукашенко планує вступити у війну проти України – опозиція Білорусі

Лукашенко планує вступити у війну проти України – опозиція Білорусі/ Сайт президента РБ, Міноборони Білорусі

У білоруській опозиції заявили, нібито самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається вступити у війну проти України на боці Росії.

Він начебто планує кинути у бій 100 тисяч мобілізованих білоруських солдатів. Про це заявив один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у Twitter, посилаючись на власні джерела. Проте доказів цього він не надав.

Латушко зазначає, що Лукашенко нібито також домовився з Кремлем, що в період з листопада 2022 року по лютий 2023 року розташує у Білорусі 120 тисяч російських військовослужбовців.

"Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", – зазначає Латушко.

скрін

Загроза для України з боку Білорусі

Нагадаємо, на початку вересня у Білорусі був помічений ешелон військової техніки, який рухався до українського кордону. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, наша розвідка говорить, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини і артилерію, системи ППО.

Нещодавно стало відомо, що до Мінська прибули близько 130 "вагнерівців" (працюючих під прикриттям ПВК "Ліга") і негайно приступили до тренувань з білоруським охоронним підприємством "Грандсервіс". За даними полковника ЗСУ та блогера Анатолія Штефана, ризик застосування ворожих ДРГ на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині серйозно зріс.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Путін може змусити Лукашенка безпосередньо підключити свою армію до війни проти України. Однак майже сім місяців бойових дій показують, що білоруси воювати не прагнуть. У Мінську ситуацію розуміють.

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