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ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Донеччині

27 вересня 2022, 20:39

Російських загарбників вдалося повністю вигнати з населених пунктів, тепер вони під контролем українських військових.

Украинские военные, ВСУ, танк
ЗСУ відбили в окупантів Коровій Яр на Донеччині/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр, що у Лиманській тергромаді Донецької області.

Про це повідомив офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим у Twitter. Також він опублікував відповідне відео зі звільненого населеного пункту.

"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – зазначається у заяві.

На оприлюдненому відео українські військові дуже радіють звільненню села. Один із низ вигукує "Коровій Яр наш! Ми вдома!".

Донецкая область Коровий Яр
скрін

Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли у село Рідкодуб на Донеччині. З’явилося відповідне відео, як захисники України в’їжджають у звільнене село.

Донецкая область Ридкодуб
скрін

Раніше повідомлялося, що у районі Лиману Краматорського району Донецької області бійці Збройних сил України оточили два батальйони російських окупантів. Про це розповів військовий кореспондент Юрій Бутусов. За його словами, загарбники потрапили в оточення в районі села Дробишеве.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Яцьківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінмежі Харківської та Донецької областей.

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