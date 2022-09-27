ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Донеччині

Російських загарбників вдалося повністю вигнати з населених пунктів, тепер вони під контролем українських військових.
Українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр, що у Лиманській тергромаді Донецької області.
Про це повідомив офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим у Twitter. Також він опублікував відповідне відео зі звільненого населеного пункту.
"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – зазначається у заяві.
На оприлюдненому відео українські військові дуже радіють звільненню села. Один із низ вигукує "Коровій Яр наш! Ми вдома!".
Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли у село Рідкодуб на Донеччині. З’явилося відповідне відео, як захисники України в’їжджають у звільнене село.
Раніше повідомлялося, що у районі Лиману Краматорського району Донецької області бійці Збройних сил України оточили два батальйони російських окупантів. Про це розповів військовий кореспондент Юрій Бутусов. За його словами, загарбники потрапили в оточення в районі села Дробишеве.
Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Яцьківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінмежі Харківської та Донецької областей.
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