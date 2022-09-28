ЗСУ наближаються до Лимана та звільняють все нові населені пункти - ISW

У районі Лимана тривають запеклі бої / Фото Reuters, Armyinform

Збройні Сили України зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти. Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) про становище на фронті.

У районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоби перерізати останні шляхи постачання діючого там російського угруповання і взяти його в оперативне оточення.

Експерти ISW пишуть з посиланням на українські джерела, що протягом 26 і 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід і північ від Лимана.

Ситуація на Донеччині / Фото understandingwar.org

Крім того, американський інститут повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ в місті, що йде через Сватове, Макіївку і Терни. Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені в містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лимана.

У районі Бахмута атаки росіян 27 вересня закінчилися невдачею. До слова, Бахмут - це єдине українське місто, де російські війська роблять активні наступальні дії.

При цьому експерти ISW цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на Бахмутському фронті "ПВК Вагнера". За даними журналістів, "вагнерівці" використовують ув'язнених, які відправилися на війну, в якості гарматного м'яса, і ті часто здаються в полон українській армії.

Як повідомляв Главред, 27 вересня офіцер ЗСУ і блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

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