ЗСУ звільнили від окупантів Яцьківку на Донеччині/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Яцьківка.

Це село розташоване через річку Оскіл від адмінмежі Харківської та Донецької областей. Про його звільнення повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у п’ятницю, 23 вересня.

"Під час проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", – зазначив він.

Крім цього, захисники України змогли відновити позиції біля Бахмута, які раніше були втрачені. Російські загарбники планують оточити Бахмут, проте Збройні сили України тримають оборону.

Громов наголосив, що ситуація на Бахмутському напрямку складна, проте українські воїни її контролюють. Окупанти регулярно ведуть обстріли по українських позиціях, намагаючись відтіснити воїнів ЗСУ.

Воїни ЗСУ звільнили село Яцьківка в Донецькій області/ скрін

Звільнення територій України від окупантів

Нагадаємо, після визволення майже всієї Харківської області захисники України розпочали просування на Донеччині. Їм вдалося деокупувати два населених пункти – села Діброве і Щурове.

Раніше повідомлялося, що в Харківської області у ще одному населеному пункті, який був раніше окупований РФ, підняли прапор України. Воїни ЗСУ звільнили село Підвисоке під Ізюмом.

Після цього стало відомо, що бійці Збройних сил України повністю взяли під контроль селище міського типу Білогорівка Сєвєродонецького району в Луганській області на Донбасі. Сергій Гайдай анонсував масштабну деокупацію Луганської області.

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