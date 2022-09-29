Поразка РФ у Лимані неминуча: аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ

28 вересня українські війська продовжували домагатися значних успіхів навколо Лимана / Фото Reuters, Armyinform

Збройні Сили України просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману Донецької області й працюють над завершенням оточення російських військ в місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець. Захисники України вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують Лиманське угруповання росіян. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Крах Лиманського котла, імовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька - Лисичанська", - йдеться у звіті.

У ISW повідомляють, що 28 вересня українські війська продовжували домагатися значних успіхів навколо Лимана, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина - Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Зокрема, ЗСУ:

взяли під контроль Зелену долину (15 км на північ від Лимана) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лимана);

просунулися на південний схід від Колодязі й ведуть бої в околицях Торського, всього в 12 км на північний схід від Лимана;

скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лимана) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу;

атакують Шандриголово, приблизно за 10 км на північний захід від Лимана;

звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лимана;

намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, зараз критичну наземну лінію зв'язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.

Тим часом Міноборони Росії не змогло інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки в Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу росіян.

"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль в тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію незабаром після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - зазначають аналітики.

Ситуація в Лимані

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України зміцнюють позиції біля Лимана у Донецькій області й продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.

У звіті йдеться, що в районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання діючої там російського угруповання і взяти її в оперативне оточення.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, який розташований в 9 кілометрах від Лимана.

Інші новини: