Поразка РФ у Лимані неминуча: аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ

Крах Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та на заході Луганської областей.
Збройні Сили України просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману Донецької області й працюють над завершенням оточення російських військ в місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець. Захисники України вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують Лиманське угруповання росіян. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
"Крах Лиманського котла, імовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька - Лисичанська", - йдеться у звіті.
У ISW повідомляють, що 28 вересня українські війська продовжували домагатися значних успіхів навколо Лимана, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина - Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Зокрема, ЗСУ:
- взяли під контроль Зелену долину (15 км на північ від Лимана) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лимана);
- просунулися на південний схід від Колодязі й ведуть бої в околицях Торського, всього в 12 км на північний схід від Лимана;
- скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лимана) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу;
- атакують Шандриголово, приблизно за 10 км на північний захід від Лимана;
- звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лимана;
- намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, зараз критичну наземну лінію зв'язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.
Тим часом Міноборони Росії не змогло інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки в Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу росіян.
"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль в тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію незабаром після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - зазначають аналітики.
Ситуація в Лимані
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України зміцнюють позиції біля Лимана у Донецькій області й продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.
У звіті йдеться, що в районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання діючої там російського угруповання і взяти її в оперативне оточення.
27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.
Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.
28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, який розташований в 9 кілометрах від Лимана.
Інші новини:
- "Китай стане миротворцем": Небоженко розповів, кому вигідне завершення війни в Україні
- Війна закінчиться через 3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька - Подоляк
- Скільки Україна втратила через війну: названо колосальну суму