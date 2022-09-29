Ви не маєте гинути в ганебній війні: Зеленський звернувся до корінних народів РФ

Зеленський звернувся до корінних народів Росії / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інших жителів РФ активно боротися проти часткової мобілізації, оголошеної диктатором Володимиром Путіним.

"Дагестанці не мають гинути в підлій і ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Всього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас всіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", - заявив президент у своєму вечірньому зверненні у четвер, 29 вересня.

Зеленський закликав корінні народи РФ боротися, аби не загинути у війні проти України.

"Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, аби не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне проводити й наступні хвилі мобілізації. Боріться! Поборете", - додав президент.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли впровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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