Захисники України деокупували Борову: над селищем підняли синьо-жовтий прапор

У Боровій підняли прапор України / Фото t.me/DIUkraine

Збройні сили України 3 жовтня звільнили від російських окупантів Борову в Харківській області. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що в деокупації Борової взяли найактивнішу участь бійці спецпідрозділу Kraken.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України Kraken успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області - підняли прапор над містом!" - йдеться у Telegram-каналі ГУР.

У Головному управлінні розвідки також звернулися до російських окупантів: "Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне півострів Крим – це Україна. Ви прийшли до нас з мечем? Від меча і помрете!"

Борову деокупували / Фото t.me/DIUkraine

Фото t.me/DIUkraine

Довідка. Борова - селище міського типу в Україні, в Ізюмському районі Харківської області. Є адміністративним центром Борівської селищної ради, до якої також входять села Бойні, Новоплатонівка та Шейківка.

Борова знаходиться за річкою Оскол. Саме по Осколу, за легендою російського Міноборони, після "перегрупування" планували організувати оборону окупанти.

Звільнення Харківської області

Збройні сили України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області й встановили там український прапор. Це місто стратегічного значення. Війська РФ захопили його на початку вторгнення та використовували для постачання свого угруповання на Харківщині.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

27 вересня армія України звільнила від окупації Росії Куп'янськ-Вузловий, в якому знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в Харківській області. Ворог захопив опорну точку ще на самому початку війни і ретельно її обороняв, щоб зберігати постачання своїх підрозділів.

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