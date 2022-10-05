На Харківщині окупанти перейшли в контратаку: ЗСУ "покришили" резерви РФ, взяли полонених і трофеї

Трофейний БМП РФ / censor.net

В Харківській області російські окупанти намагалися зробити спроби контрнаступу. Атаки були відбиті бійцями Збройних сил України.

Успішними діями відзначилися воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ, пише в Facebook військовий кореспондент Юрій Бутусов.

"Щоб зупинити український наступ в Харківській області, російське командування провело цілу серію контратак, зосередило резерви зі складу 200 мотострілецької, 55 мотострілецької гірської бригад, окремого батальйону "Байкал" з Бурятії, окремого загону "Русич", зі значною кількістю артилерії бронетехніки", - розповів він.

За його даними, в районі села Петропавлівка Куп'янського району російське угруповання було розгромлене в зустрічних боях.

"92-га бригада здолала опір росіян. Захоплені нові трофеї - серед іншого - чергові новенькі російські БМП з бойовим модулем Бережок", - додав Бутусов.

Нагадаємо, раніше в розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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