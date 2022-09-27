Куп'янськ-Вузловий під контролем України: ЗСУ відбили у військ РФ стратегічне селище на Харківщині

Війська Росії утримували під окупацією Куп'янськ-Вузловий з перших днів війни / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Армія України звільнила від окупації Росії Куп'янськ-Вузловий, в якому знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок у Харківської області. Ворог захопив опорну точку ще на самому початку війни і ретельно її обороняв, щоб зберігати забезпечення своїх підрозділів. Про це заявив керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у російської армії було декілька важливих логістичних напрямків у Харківській області. Серед них - Ізюмський напрямок і селище Куп'янськ-Вузловий.

Зокрема, в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий знаходиться одна з найбільших логістичних розв'язок в Харківській області. Окупанти захопили його відразу після початку повномасштабної війни і ретельно обороняли. Однак завдяки ефективним діям ЗСУ Україна повернула контроль над територією.

"Дійсно у росіян було декілька важливих напрямків - це Ізюм, так звана "Ізюмська висота". Умовно кажучи, шлях, яким ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилював свою присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили і фактично повністю контролюють", - підкреслив Синєгубов.

Чим важливий Куп'янськ-Вузловий

У Куп'янську-Вузловому Харківської області розташована однойменна залізнична станція - великий залізничний вузол, який забезпечує зв'язок залізницею відразу з шістьма станціями – Харків, Валуйки, Святогірськ, Білгород, Попасна, Куп'янськ-Південний.

До масштабного контрнаступу сил оборони України окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для того, щоб перекидати свої сили і засоби з Бєлгорода на тимчасово окуповані райони східних областей.

Після звільнення Куп'янська-Вузлового вже ЗСУ отримують можливість забезпечувати просування своїх військ з метою звільнення окупованої Луганщини. Росіяни, в свою чергу, втратили важливі шляхи логістики.

Тепер же контроль цього населеного пункту забезпечує продовження руху для нашого успішного звільнення окупованої Луганської області, а росіян позбавляє надзвичайно важливих логістичних можливостей.

Армія України звільнила Куп'янськ

Збройні сили України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області і встановили там український прапор. Це місто стратегічного значення. Війська РФ захопили його на початку великої війни і використовували для забезпечення свого угруповання на Харківщині.

Українська армія контролювала правобережну частину Куп'янська. Тривали бої за повне визволення міста. 16 вересня війська форсували Оскол і вибили окупантів з лівобережної частини, після чого Куп'янськ було повністю деокуповано.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що Куп'янськ був важливий для військ Росії як з точки зору оборони, так і для подальшого наступу. Звільнення ЗСУ Куп'янська та Ізюма позбавляє окупантів перспектив для проведення успішних військових операцій надалі.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ зайняли три населені пункти біля Куп'янська

Інші новини: