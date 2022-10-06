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Україна забрала у військ Росії понад 1000 одиниць техніки – більше, ніж дав Захід – WSJ

6 жовтня 2022, 12:03

Росія стала найбільшим "постачальником" озброєнь для армії України, тільки у Харківській області окупанти в поспіху кинули сотні одиниць військової техніки.

Лиман, ЗСУ
Військова техніка РФ допомагає ЗСУ контрнаступати на Донбасі - Wall Street Journal / Фото Reuters, Armyinform

Сили оборони України проводять контрнаступ, використовуючи озброєння Росії, отримані в якості трофеїв. Тільки за час операції у Харківській області в руках українців опинилися сотні одиниць російської військової техніки. За час повномасштабної війни було отримано близько 1000 одиниць озброєнь РФ. Москва вже стала найбільшим "постачальником" озброєнь для Києва.

Як повідомляє Wall Street Journal, ЗСУ захопили безліч ворожої військової техніки, яка допомагає звільняти схід Донецької області, в тому числі і Лиман, і просуватися далі.

Зокрема, тільки у Харківській області в руках у бійців української армії опинилися сотні одиниць російської техніки.

Відзначається, що війська РФ залишають важку зброю і склади з боєприпасами під час неорганізованого відступу. Деякі зразки зброї відразу можна пускати в атаку, інші ремонтують, щоб відправити назад на фронт. Танки, автомобілі та знаряддя, які занадто сильно пошкоджені, розбирають на запчастини. Окупанти залишили і велику кількість артилерійських снарядів радянського часу, яких вже майже немає в Україні.

"У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу Росії з Київщини та решти півночі України в квітні, ці нещодавні успіхи перетворили Москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, який значно випереджає США та інших союзників за кількістю. Однак зброя, що постачається Заходом, зазвичай більш сучасна і точна", - зазначають журналісти.

Вказується, що Україні вдалося захопити орієнтовно 460 російських основних бойових танків, 92 гаубиці, 488 БМП, 195 ББМ, 44 РСЗВ. Ймовірно, техніки насправді більше.

Наприклад, один тільки батальйон Карпатська Січ затрофеїв 10 сучасних танків РФ Т-80 і 5 152 мм гаубиць Гіацинт після того, як увійшов до Ізюму Харківської області. Начальник штабу батальйону Руслан Андрейко зазначив, що з'явилося багато трофеїв, які не знають, куди подіти.

У підрозділі використовують російські 152-мм самохідні гаубиці 2С19 Мста разом з американськими гарматами і запаслися достатньою кількістю радянських боєприпасів.

"У росіян більше немає переваги у вогневій потужності. Ми розгромили всі їхні артилерійські частини перед початком наступу, а потім почали просуватися вперед так швидко, що вони навіть не встигли заправитися і завантажити свої танки", - підкреслив Андрейко.

Дивіться відео ТСН - армія України блискавично звільняє захоплені Росією території

Війна Росії проти України

Армія України успішно просувається на двох напрямках - на Донбасі і у Херсонській області. Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ офіційно почали звільняти Луганщину. Повертаються під контроль населені пункти, там встановлюються українські прапори.

ЗСУ за декілька днів звільнили низку населених пунктів у Херсонській області. Йдеться про Давидов Брід, Хрещенівку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Малу Олександрівку та Велику Олександрівку.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив про визволення Архангельського і Миролюбівки на Херсонщині.

У розвідці Британії повідомили, що ЗСУ у Херсонській області відсунули лінію фронту ще на 20 кілометрів і зміцнюються на східному березі Інгульця. У Росії кадрові проблеми. У такій ситуації окупанти зіткнуться з вибором – або воювати, або бігти за Дніпро.

Інші новини:

ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України
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