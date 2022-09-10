ЗСУ зайшли в Куп'янськ і встановили прапор України - радниця голови Харківської облради

ЗСУ зайшли в Куп'янськ і зняли російський триколор / Фото Facebook

Захисники України звільнили від російських окупантів Куп'янськ Харківської області. Збройні Сили України взяли місто під свій контроль і опублікували фото з українським прапором.

Про це повідомляє у Facebook радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

"Куп'янськ - це Україна. Слава ЗСУ! Фото зі сторінки 92-ї опубліковано 10 вересня!", - написала вона.

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Чому важливо звільнення Куп'янська

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Куп'янська від окупантів повністю переріже логістику Ізюмського угруповання російських військ, оскільки там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

"Оволодіння цим містом фактично повністю перерізає логістику Ізюмського угруповання російських військ", - сказав Жданов 24 каналу.

Він додав, що в такому випадку Ізюмське угруповання окупантів перебуватиме в оперативному оточенні українськими військами.

Контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори в низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

9 вересня головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів. Українські захисники продовжують успішний контрнаступ за багатьма напрямками.

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