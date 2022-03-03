Російська армія навмисно атакує цивільні об'єкти в Україні - Байден

Байден вважає , що Путін має намір б'є по цивільних об'єктах / Колаж Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що російська армія навмисно атакує цивільні об'єкти, закидаючи їх бомбами і снарядами.

"Абсолютно ясно, що вони це роблять", - відповів глава Білого дому на питання журналістів, чи вважає він, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти в Україні.

Тим часом, державний секретар США Ентоні Блінкен відповідаючи на це ж питання зазначив, що "в минулому Росія не раз демонструвала, що одним з методів ведення війни є її абсолютне звірство".

"Це включає, як мінімум, невибіркові обстріли, а також потенційно свідомі обстріли цивільних об'єктів", - зазначив Блінкен і підкреслив, що Сполучені Штати дуже ретельно стежать за ситуацією і документують всі порушення з тим, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Нагадаємо, Байден запевнив Конгрес, що збройні сили США не брали і не братимуть участь у збройному конфлікті в Україні". При цьому вони будуть захищати "кожен дюйм" східного флангу НАТО.

Байден також заявив, що Сполучені Штати Америки закривають повітряний простір для російських літаків. Причина - вторгнення Росії в Україну.

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