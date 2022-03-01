Київ оборонятиме досвідчений генерал

Зеленський призначив головою Київської міської Військової адміністрації генерала Миколу Жернова.
Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської Військової адміністрації генерала Миколу Жернова. Таким чином обороняти столицю буде професійний військовий.
"Шановні кияни! Оборона столиці - понад усе. Тому я прийняв рішення на час війни призначити головою Київської міської Військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогові підступи в нашій столиці. Щоб у киян все було необхідно. Главою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Ніколаєв", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Також, за його слова, Жернов служив командувачем силами підтримки. На високому рівні організовував Інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15 роках.
Зараз він працює в РНБО і займає посаду державного експерта Служби військової безпеки.
У той же час, Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя область відповідальності.
"І тепер це буде спільна робота мера і глави Військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця в столиці", - підсумував президент України.
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