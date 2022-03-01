Київ оборонятиме досвідчений генерал

Микола Жернов

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської Військової адміністрації генерала Миколу Жернова. Таким чином обороняти столицю буде професійний військовий.

"Шановні кияни! Оборона столиці - понад усе. Тому я прийняв рішення на час війни призначити головою Київської міської Військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогові підступи в нашій столиці. Щоб у киян все було необхідно. Главою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Ніколаєв", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Також, за його слова, Жернов служив командувачем силами підтримки. На високому рівні організовував Інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15 роках.

Зараз він працює в РНБО і займає посаду державного експерта Служби військової безпеки.

У той же час, Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя область відповідальності.

"І тепер це буде спільна робота мера і глави Військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця в столиці", - підсумував президент України.

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