У Пентагоні вважають, що Білорусь не буде направляти свої війська в Україну

Пентагон вважає, що Білорусь не увійде на територію України / golos-ameriki.ru

В Пентагоні немає інформації про те, що Білорусь планує надсилати в Україну підрозділи своїх збройних сил для допомоги російським окупантам.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить необхідність послати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні", - заявив спікер Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Путін почав зосереджувати Бойові потужності навколо України ще восени 2021 року. Таким чином він може задіяти 150 тисяч солдатів і понад 120 батальйонно-тактичних груп.

Відзначається, що більшість з цих сил вже знаходяться на території України. Вони дещо втратили темп наступу, але це означає, що сил більше немає.

"Українці також відновили свої сили і готові до запеклої боротьби", - підкреслив Джон Кірбі.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що російська армія навмисно атакує цивільні об'єкти, закидаючи їх бомбами і снарядами.

"Абсолютно ясно, що вони це роблять", - відповів глава Білого дому на питання журналістів, чи вважає він, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти в Україні.

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