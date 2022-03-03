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Ворог палає на Київщині, на підступах до Києва - голова патрульної поліції

3 березня 2022, 06:30

Євген Жуков розповів, як українські бійці боронять головне місто країни.

Вибухи в Києві
Вибухи в Києві вночі 3 березня / Borodatayaba

Глава патрульної поліції Євген Жуков з позивним Маршал розповів, як проходить оборона Києва і акцентував на єдності серед українців у справі захисту країни.

"І зараз, якщо говорити про оборону Києва, то ворог зараз палає в Київській області, на підступах до Києва. Він хоче обійти наше місто, він шукає дорогу. Я дякую українцям, дякую людям, що вони зняли всі знаки. Київ вистоїть і Україна переможе в цій війні!"- розповів Жуков у коментарі Суспільному.

За його словами, ролі поліції в цій війні немає як такої. Жуков вважає, що зараз немає поліції, військових і цивільних.

"Ми всі українці і ми всі єдина оборона. Працюємо в єдиному колективі. Збройні сили, Територіальна оборона, фермери, бухгалтери, поліцейські, айтішники, наші артисти. Всі, хто народився тут і живе і знає, хто такі українці, - всі об'єдналися", - додав він.

Також Жуков захопився українським народом, який підтримує один одного і ЗСУ зокрема, та бореться за свою землю: починаючи від коктейлів Молотова, закінчуючи їжею, яку готує народ для своїх бійців.

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