Чи закінчить Росія війну в Україні до літа: в ISW дали прогноз

Коротко:

Російська сторона, вочевидь, не планує закінчувати війну найближчими місяцями, адже генштаб РФ планує операції, що триватимуть до літа, а можливо й до осені. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На це їх наштовхнула зокрема активність росіян на лінії Куп'янськ-Борова-Лиман. Спроби охопити Куп'янськ і захопити інші території на Харківщині майже напевно потребуватимуть від агресора багатомісячних зусиль, щоб пройти ще до 30 кілометрів і захопити на цьому шляху низку невеликих населених пунктів, підтримуючи при цьому логістику через річку Оскіл.

Українські та російські військові блогери припускають, що російське військове командування може планувати захоплення міста Великий Бурлук, щоб вибудувати суцільну лінію фронту від Вовчанська на півночі до Куп'янська на півдні. Наразі російські війська перебувають на відстані 30-35 кілометрів від Великого Бурлука, і відповідно їм знадобиться від півроку до року на повільне, виснажливе просування до цього міста, оцінюють в ISW ці припущення.

"Російські командири, здається, не занепокоєні швидкістю або послідовністю їхнього просування в Україні, ймовірно, тому, що вони вірять, що війна триватиме, поки Росія не переможе Україну у військовому відношенні", - кажуть аналітики.

Аналізуючи публічні заяви Путіна, в ISW дійшли думки, що російський диктатор сформулював теорію перемоги, яка покладається на поступове, повзуче просування в Україні, яке може тривати нескінченно довго. І на переговорах він вимагатиме віддати йому все, або він візьме це з часом військовим шляхом. Військове командування РФ, очевидно, у своїх планах виходить саме з такої позиції, кажуть аналітики.

Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал - в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп послав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів і наслідків для Росії, зазначив Коваленко.

Також раніше держсекретар США зробив заяву про закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

Нагадаємо, у США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови. Розв'язана Росією війна проти України має закінчитися переговорами, в рамках якої обом сторонам слід піти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.