Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей, розповіли у ПС.

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РФ вдарила ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Виявлено та здійснено супровід 165 повітряних цілей РФ

Було збито 56 ударних БпЛА Shahed

Українські захисники збили в ніч на суботу 56 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів.

"За попередніми даними було збито 56 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів, ще 61 БпЛА не досяг мети (локаційно втрачено)", - ідеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 165 повітряних цілей противника: 123 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також 42 балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети типів Іскандер-К, Іскандер/KN-23, Х-22/32, Х-101/Х-55, Х-59/Х-69 і Х-31П.

/ Главред

"Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей. Однак є й ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль за балістичною траєкторією. Детальну інформацію про ворожі ракети поки що не оприлюднюємо", - заявили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Унаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

"Потрапляння ракети Х-22 у житловий будинок у Полтаві, обстріл "балістикою" історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об'єкти української енергетичної інфраструктури в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - підкреслюється в повідомленні.

/ Командування Повітряних сил

Раніше повідомлялося про те, що Росія вдарила ракетами по Полтаві. Як розповіли в ДСНС, унаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 до 5 поверху, виникла пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Україні. Президент України висловив співчуття рідним і близьким.

Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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