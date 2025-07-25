Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським і Путіним і попередив РФ про удар

Не факт, що Сполучені Штати чекатимуть 50 днів, коли Росія виконає ультиматум, сказав Дональд Трамп.

https://glavred.net/world/tramp-anonsiroval-vstrechu-s-putinym-i-zelenskim-i-predupredil-rf-ob-udare-10684547.html Посилання скопійоване

Зустріч Зеленського і Путіна мала відбутися ще 3 місяці тому - Трамп / Колаж: Главред

Головне:

Трамп допустив зустріч із Зеленським і Путіним

США можуть вдарити санкціями по РФ раніше, ніж через 50 днів

Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою країни-окупанта Росії Володимиром Путіним і, схоже, президентом США Дональдом Трампом обов'язково відбудеться. Не факт, що Вашингтон чекатиме 50 днів, щоб впровадити санкції проти Москви.

Під час спілкування з журналістами, яке транслював канал SkyNews, у відповідь на запитання про те, чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського, можливо, за участю самого Трампа, глава Білого дому відповів, що це має статися.

відео дня

"Це відбудеться. Але така зустріч мала відбутися ще 3 місяці тому", - сказав Трамп.

Трамп припустив нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки можуть впровадити вторинні санкції проти Росії. Причому Вашингтон здатний запустити нові обмеження навіть раніше, ніж через 50 днів, сказав господар Білого дому Дональд Трамп.

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Можливо, нам доведеться ввести вторинні санкції", - каже Трамп.

Також Дональд Трамп підкреслив: США можуть запровадити обмеження ще до закінчення дедлайну в 50 днів, який він встановив для Кремля.

Як впливають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Дивіться відео заяви Трампа про зустріч із Зеленським і Путіним:

Трамп очікує на зустріч із Зеленським і Путіним / Скріншот Главред

Зустріч Зеленського і Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 25 липня заявив, що на перемовинах делегацій України і РФ з російської сторони з'явилися перші сигнали про можливість зустрічі на рівні глав держав.

"І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух у напрямку до якогось формату зустрічі", - сказав український гарант.

Утім, Кремль фактично відмовився від зустрічі Путіна і Зеленського наприкінці серпня. За словами кремлівського рупора Дмитра Пєскова, сторони далекі від спільних знаменників, а проєкти меморандумів Києва і Москви "діаметрально протилежні".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує цього тижня поговорити з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Мета - з'ясувати, чи вдасться їх зібрати разом на перемовини у Стамбулі.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред