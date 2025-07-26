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Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

Сергій Кущ
26 липня 2025, 01:36
61
Максим Галкін назвав умову, за якої разом із Пугачовою приїдуть в Україну.
Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну
Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Максим Галкін почав говорити українською
  • За якої умови він дружиною приїдуть в Україну

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкіні, які виступають проти війни, готові приїхати в Україну з концертом.

Таку заяву зробив чоловік Примадонни виданню Новини Live.

відео дня

Галкін поділився, що вже вивчає українську мову, хоч і трохи розгубився, відповідаючи на запитання.

"Так, я почав вивчати", - відповів Галкін українською.

Також він зазначив, що у війні Росії проти України він разом із дружиною підтримують саме нашу країну.

"Як можемо, так і підтримуємо", - знову українською сказав артист.

За його словами, разом із Примадонною він не проти приїхати в Україну, але є нюанс.

"Обов'язково. Приїдемо. Якщо дозволять", - заявив артист.

Максим Галкін - останні новини

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

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На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігі зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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