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РФ накриває Харків КАБами, а Дніпро - балістикою: міста у вогні

Сергій Кущ
26 липня 2025, 01:40
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Російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
РФ накриває Харків КАБами та балістикою
РФ накриває Харків КАБами і балістикою / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову і балістикою по Дніпру. Є перші постраждалі та руйнування.

Як повідомив голова обласної ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив 4 КАБ по Київському району Харкова.

"Підрозділи ДСНС працюють на місці влучень", - розповів він.

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Уже відомо про одного постраждалого.

Також він повідомив, що зафіксовані удари балістикою.

"Попередньо, удари балістикою зафіксовані в Харкові та області. Інформація перевіряється. Не покидайте укриттів: ще можуть бути повторні пуски", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти вдарили балістикою і по Дніпру, повідомили у ЗС ЗСУ.

Удари по Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія нарощуватиме інтенсивність ракетних і дронових ударів по Україні, і це, за словами опозиційного російського політика Іллі Пономарьова, залежить не від політичних цілей, а насамперед від технічних можливостей армії РФ. При цьому сам вибір об'єктів для атак - політичне рішення Кремля.

звідки запускають ракети по Україні, ракети
звідки запускають ракети по Україні, ракети / Інфографіка: Главред

23 липня під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала Росії негайне і повне припинення вогню. Але вже вночі 24 липня країна-агресор відповіла на цю ініціативу новими ударами по цивільних районах України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Після нічної атаки дронами по Одесі рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка під завалами зруйнованої багатоповерхівки, повідомила пресслужба ДСНС Одеської області.

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