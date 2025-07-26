Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання

Коротко:
- Як зараз виглядає Алла Пугачова
- Де з'явилася пара
Російський комік і артист Максим Галкін, який у свої 49 років перебуває в хорошій фізичній формі, вийшов у світ зі своєю дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою.
У своєму блозі в Instagram він опублікував фото, де пара дивиться в дзеркало в елегантних образах.
Так, Пугачова одягла білосніжний плащ до підлоги. На шию вона одягла різні нитки перлів. Шоумен же мав більш стриманий вигляд: на ньому були поло і коричневі штани.
Пара мала щасливий і стильний вигляд, а вінтажне дзеркало, в якому вони позували, чудово доповнювало їхнє оригінальне фото.
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Максим Галкін - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.
На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігііізізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.
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Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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