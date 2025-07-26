Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання

Співачка Пугачова і артист Максим Галкін вийшли у світ.

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Алла Пугачова і Максим Галкін разом проводять час / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Як зараз виглядає Алла Пугачова

Де з'явилася пара

Російський комік і артист Максим Галкін, який у свої 49 років перебуває в хорошій фізичній формі, вийшов у світ зі своєю дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою.

У своєму блозі в Instagram він опублікував фото, де пара дивиться в дзеркало в елегантних образах.

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Так, Пугачова одягла білосніжний плащ до підлоги. На шию вона одягла різні нитки перлів. Шоумен же мав більш стриманий вигляд: на ньому були поло і коричневі штани.

Пара мала щасливий і стильний вигляд, а вінтажне дзеркало, в якому вони позували, чудово доповнювало їхнє оригінальне фото.

Пугачова і Галкін вийшли у світ у стильних луках / Фото Instagram/maxgalkinru

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Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігііізізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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