Маск навмисно вимкнув Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters

Мільярдер частково зірвав контрнаступ Сил оборони на Херсонщині.

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Маск вимкнув Starlink під Херсоном під час контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, starlinkinstallationpros.com, 41 ОМБр

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Маск наказав відключити Starlink Україні під час наступу ЗСУ у 2022 році

Вимкнули щонайменше 100 терміналів

Через це ЗСУ не змогли оточити російські позиції в Бериславі

У вересні 2022 року глава компанії SpaceX Ілон Маск віддав наказ обмежити роботу супутникового зв’язку Starlink на частині території України. Тоді Сили оборони України проводили контрнаступ. Про це повідомило Reuters, посилаючись на власні джерела в компанії.

За їхньою інформацією, Маск особисто дав розпорядження старшому інженеру SpaceX у каліфорнійському офісі обмежити доступ до Starlink на півдні України, зокрема в районі Херсона. В цей час Сили оборони України проводили масштабну операцію зі звільнення окупованих територій, у тому числі Херсонщини, яка перебувала під російським контролем.

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Інженер Starlink Майкл Ніколлс, отримавши наказ від керівництва, повідомив колегам: "Ми повинні це зробити". Після цього, за словами джерел, компанія вимкнула щонайменше сотню терміналів.

На внутрішній карті покриття SpaceX відповідні зони відобразилися як "мертві зони" - шестикутні комірки, які раніше були активними, згасли. Відключення могло зачепити не лише українські позиції, а й території, тимчасово підконтрольні російським військам, зокрема частину Донецької області.

Рішення Маска, за даними українських джерел, мало критичні наслідки для українських військових. Через вимкнення терміналів частина підрозділів опинилася в повній інформаційній ізоляції. Також було втрачено можливість керування деякими безпілотниками, які використовували Starlink для навігації та передачі даних. Значно ускладнилася і робота артилерії, яка покладалася на супутниковий зв’язок для точного наведення на цілі.

Окрім цього, через неможливість повноцінного зв’язку українські війська не змогли оточити російські позиції в місті Берислав поблизу Херсона. Попри ці труднощі, ЗСУ згодом змогли звільнити як Берислав, так і Херсон, а також частину інших тимчасово окупованих територій.

Відключення Starlink в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ввечері 24 липня по всій лінії фронту в Україні стався масштабний збій у роботі Starlink. Проблеми спостерігалися також у світі. Ілон Маск вибачився та пообіцяв швидке відновлення.

Як раніше повідомляв Главред, власник компанії Starlink Ілон Маск заявив, що український фронт розвалиться у разі відключення доступу до супутникового інтернету Starlink. Він назвав цю мережу "кістяком української армії".

Втім, очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що Україна має альтернативні варіанти супутникового зв’язку, тому ситуація у випадку відключення Starlink не є критичною.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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