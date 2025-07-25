РФ почала використовувати нову ракету 'Изделие 180': ЗМІ розкрили, в чому її небезпека

Ракета досі офіційно не перебувала на озброєнні РФ, лише нещодавно з'явились її зображення під крилом Су-57.

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Росіяни використовують нову ракету "Изделие 180" / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, t.me/war_home

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РФ почала застосовувати нову далекобійну ракету "Изделие 180" (К-77М, Р-77М)

Ракета призначена для винищувачів Су-35 та Су-57

Заявлена дальність дії - до 190 км

Росія почала використовувати нову далекобійну ракету "Изделие 180", К-77М або Р-77М. Ними російські окупанти намагаються вражати українські літаки. Про це пише Defense Express.

"Изделие 180", К-77М або Р-77М - це нова російська ракета класу "повітря-повітря", створена на базі радянської Р-77. Вона призначена для сучасних винищувачів Су-35 та п’ятого покоління Су-57.

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Оригінальна Р-77 (РВВ-АЕ, "Изделие-170", K-77) була розроблена у 1980-х роках у СРСР у конструкторському бюро "Вимпел" як відповідь на американську AIM-120 AMRAAM. Головною особливістю стало використання активної головки самонаведення.

Ракета мала дальність близько 70–80 км і була впізнавана за унікальними решітчастими рулями, які мали розкладатися під час польоту. Проте на практиці ця система не працювала і спричиняла додатковий аеродинамічний опір, а також збільшувала помітність ракети та літака-носія.

Модернізації Р-77

У 2003 році почали розробку модернізованої версії Р-77-1 (РВВ-СД, "Изделие 170-1", K-77-1). Вона отримала покращену активну радіолокаційну головку самонаведення з більшою дальністю виявлення цілі та додатковий пасивний канал наведення на перешкоду. Корпус ракети також було перероблено для кращої аеродинаміки. Випробування цієї версії завершилися на початку 2010-х.

У 2010-х роках почали розробляти "Изделие 180", К-77М або Р-77М - нову модифікацію для Су-57. Відмінністю стало відмовлення від решітчастих рулів на користь звичайних, що покращило аеродинаміку і нібито дозволило розміщувати ракету у внутрішніх відсіках літака.

За даним видання, на офіційних російських фото ракета зображена на пілоні під крилом Су-57, однак за інформацією вона повинна розміщуватися у внутрішньому відсіку озброєння літака.

Ракета "Изделие 180" отримала новий дворежимний твердопаливний двигун, що нібито забезпечує дальність до 190 км по висотних цілях. Вона також має нову активну фазовану антену решітку у головці самонаведення, що підвищує дальність та стійкість захоплення цілі.

"У РФ про завершення розробки цієї ракети регулярно писали ще з 2020 років. Але, вочевидь, лише зараз ракета була доведена до стадії підконтрольної експлуатації. Щодо носіїв, то окрім Су-57 ракету К-77М (Р-77М) може застосовувати Су-35. При цьому фотографія літака з цією ракетою у російських джерелах з'явилась лише днями", - зазначили аналітики.

Загроза для України

Враховуючи тактику використання російською авіацією високовольтного патрулювання, далекобійна ракета "повітря-повітря" становить значну загрозу. Якщо раніше далекобійною ракетою була переважно Р-37 з меншою реальною дальністю, то зараз з’явилась нова Р-77М з оновленою системою наведення та більшою дальністю.

Водночас дальність польоту таких ракет дуже залежить від умов пуску: висоти, швидкості літака-носія і цілі, курсу та інших факторів. Росія традиційно декларує максимальні, ідеалізовані показники дальності.

"І будь-яке збільшення дальності ворожої ракети - це додаткові можливості для противника та загроза. Більше того, використанням ворогом нової ракети із новою головкою самонаведення можливо потребує оновлення й комплексів РЕБ на українських літаках", - додали у Defense Express.

Нові ракети і дрони РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія випробовує нову модифікацію дронів - "білі Шахеди", оснащені штучним інтелектом, машинним зором і радіоуправлінням. За словами військового аналітика Олега Жданова, їх масове виробництво малоймовірне через високу вартість і обмежену дальність.

Також РФ застосувала нову керовану авіабомбу-ракету "Грім-1" під час атаки на Дніпро. Як повідомив політолог і колишній інженер КБ "Південне" Олександр Кочетков, ця зброя - гібрид бомби та ракети Х-38 з дальністю до 150 км.

Крім цього, Росія допомагає Північній Кореї модернізувати балістичні ракети KN-23, які вже застосовує проти України. Москва планує отримати до 200 таких ракет цьогоріч.

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