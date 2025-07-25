Захисник Маріуполя, який пробув 1104 дні у полоні, освідчився коханій

Морпіх Давид Прадченко провів у російському полоні понад три роки.

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Морпіх, який 1104 дні пробув у російському полоні, освідчився коханій / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Захисник Маріуполя освідчився коханій

Морський піхотинець пробув у полоні 1104 дні

Чоловік повернувся в Україну 19 квітня

Морський піхотинець Давид Прадченко, якого у квітні визволили з полону, освідчився коханій. Захисник провів у російській неволі понад три роки. Про це повідомив Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Давид був одним із тих, хто мужньо обороняв Маріуполь у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захисник перебував у полоні 1104 дні. Його звільнення 19 квітня стало частиною 63-го обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ.

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Після тривалої розлуки боєць нарешті опинився поруч із рідними. Після повернення додому морпіх зробив зворушливий вчинок - освідчився у коханні своїй дівчині Оксані.

"Ти вийдеш за мене? Тихо-тихо, бо я й сам переживаю", - сказав Давид Прадченко, опустившись на одне коліно перед Оксаною посеред затишного львівського парку.

У Координаційному штабі відзначили, що Давид - фантастичний молодий чоловік, який глибоко любить Україну, свою родину та Оксану. Штаб також подякував команді Офісу підтримки родин військових за допомогу в організації цього особливого моменту.

Дивіться відео із моментом освідчення українського захисника:

Оборонець Маріуполя освідчився коханій / Фото: скріншот

Обміни полоненими - останні новини

Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту. Вони виходили з автобусів з українськими прапорами, обіймалися та вперше за довгий час дзвонили рідним.

Це вже дев’ятий етап обміну тяжкопоранених і важкохворих захисників. До України повернулися понад тисяча військових, частина з яких провела в полоні понад три роки. Наймолодшому визволеному захиснику 27 років, найстаршому - 66. Декількох вважали зниклими безвісти.

Як повідомляв Главред, попередній обмін відбувся 20 червня. Тоді додому повернулися українські військові, багато з яких провели в полоні понад два роки. Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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