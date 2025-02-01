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У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

Анна Косик
1 лютого 2025, 16:34
792
У Москві не зрозуміли натяку Дональда Трампа, через що Путін досі при владі.
У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі
У Білому домі є людина, яка здатна прибрати Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Загородній:

  • Перше послання Трампа було не до Путіна, а до еліт РФ
  • Путіну натякнули, що його можуть ліквідувати
  • Росія може посипатись

Президент США Дональд Трамп своїм першим твітом передав послання не кремлівському диктатору Володимиру Путіну, а елітам країни-агресорки Росії. Про це в етері 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.

За його словами, Трамп нібито хотів донести елітам, що їм потрібно самостійно прибрати Путіна, після чого США розпочнуть діалог з Росією. Однак, у Москві не зрозуміли цього натяку американського президента.

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У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Після цього одіозний журналіст з США Такер Карлсон почав звинувачувати колишнього президента Джо Байдена та ексдержсеркретаря США Ентоні Блінкена у підготовці до замаху на Путіна.

"Я думаю, що й Байден, й Блінкен поперхнулися у цей час, адже важко уявити, що вони б це могли зробити. Я вважаю, що це натяк не на них, а на те, що зараз в Білому домі є така людина, яка може влупити", - зауважив Загородній.

Політолог вважає, що у цієї людини є гарні кейси, наприклад знищення Касема Сулеймані американською ракетою. Щодо дій Трампа Загородній зауважив, що він "може збрикнути та десь злегка влупити".

"Росія може посипатися, враховуючи той стан, в якому вона перебуває. Якщо Путіна змістять, то це фактично означатиме початок війни на Кавказі, тому що наступним буде Кадиров. Я думаю, що він буде робити все, щоб не бути наступним", - підсумував він.

Ліквідація Путіна - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет припустив - Володимира Путіна можуть ліквідувати його ж солдати, яких він зараз відправляє на війну в Україну. Якщо країна почне занепадати через загарбницьку війну проти сусіда, лідера Кремля можуть вбити.

Напередодні військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що еліти РФ чекають сприятливої нагоди, щоб усунути Путіна, а поки що бояться це робити.

Раніше також голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що в диктатора Володимира Путіна є багато страхів, які з кожним разом все важче приховувати. Особливо він боїться власної ліквідації.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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