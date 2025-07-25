Ключовий овоч для консервації різко подорожчав - що сталося і які ціни

Коротко:
- За тиждень ціни на огірки зросли в середньому на 19%
- Овоч продають по 25-45 грн/кг
- Наразі ціни на 24% нижчі, ніж торік
В Україні почали зростати відпускні ціни на огірки. Підвищення вартості овоча пов’язана з тимчасовим скороченням пропозиції продукції на тлі активного попиту. Про це повідомили аналітики EastFruit.
За даними аналітиків, за тиждень ціни на огірки зросли в середньому на 19%. Наразі тепличні комбінати реалізують огірки не дешевше ніж по 25-45 грн/кг (еквівалент $0,60-1,08/кг).
Виробники пояснюють таку цінову динаміку міжсезонним спадом пропозиції продукції. Тепличні господарства масово завершили збирання врожаю першого обороту, натомість другий ще не стартував. Його початок очікується лише у другій половині серпня. У період "міжсезоння" обсяги товарної продукції різко зменшуються.
До того ж, як зазначають фермери, огірків з відкритого ґрунту на ринку поки що недостатньо, аби компенсувати дефіцит. Така ситуація сприяє активному зростанню цін.
Попри подорожчання останніми днями, середня ціна на огірки наразі все ще на 24% нижча, ніж у цей же період минулого року. Проте виробники не виключають, що за сприятливих погодних умов ситуація може змінитися.
Ціни на продукти - новини України
Нагадаємо, у другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко через дефіцит сировини та високий попит за кордоном. Станом на 22 липня ціна молока екстракласу становила 16,14 грн (+14 коп.), вищого сорту - 15,85 грн (+10 коп.), першого ґатунку - 15,45 грн (без змін).
Також у червні 2025 року м'ясо подорожчало на 24,4%, молочні продукти — на 18,9%, хліб — на 17,5%. Водночас ціни на цукор впали на 8%.
Як повідомляв Главред, шостий тиждень поспіль на українському ринку падають оптові ціни на лохину. Станом на 25 липня вона коштує 165-240 грн/кг, що на 15% дешевше за минулий тиждень.
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Про джерело: EastFruit
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