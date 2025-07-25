Алієв узяв шеврони ЗСУ і дав пораду українцям: як зміниться політика Азербайджану

Поведінка Азербайджану щодо Росії лише погіршуватиметься, вважає Ігор Семиволос.

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Контекст відносин Азербайджану та Росії змінюватиметься - експерт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Росія своїми руками змінила політику Азербайджану

Ставлення Азербайджану до РФ буде тільки погіршуватися

Той факт, що президент Азербайджану Ільхам Алієв взяв шеврони ЗСУ в подарунок і порадив українцям боротися і не відмовлятися від своїх територій, вказує на зміну політики Баку, і ставлення до Росії буде лише погіршуватися. Про це заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що нездатність Росії вибачитися за збитий біля Грозного літак, дії проти азербайджанської громади та агресивні заклики військової "блогосфери" призведуть до погіршення поведінки Азербайджану щодо РФ.

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"Загалом, поведінка Азербайджану, як і раніше, буде змінюватися. Згодом контекст лише погіршиться. Тому що ситуація зі збитим літаком біля Грозного, репресії проти азербайджанської громади і заклики з Росії щодо, мовляв, бомбардувань Баку, створюють негативний контекст подальших відносин", - вважає Семиволос.

За його словами, Росія сама змінила політику Алієва.

"І виступ Алієва зі словами, безпосередньо адресованими українцям, свідчить про те, наскільки все змінилося. Росіяни своїми руками змінили політику Алієва", - підкреслив Ігор Семиволос.

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Як повідомляв Главред, відносини Баку і Москви значно погіршилися після рейду силовиків РФ у Єкатеринбурзі, унаслідок яких після затримання загинули 2 людини. Азербайджан різко відреагував: затримав росіян у своїй країні і скасував усі спільні з Росією заходи.

Пізніше Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан подасть на Росію до суду через трагедію під Актау. Росія не бере на себе відповідальність за катастрофу цивільного літака, який, за даними Баку і України, був збитий російською ракетою ППО.

На північному кордоні Азербайджану з Росією можливі певні дії, вважає Ігор Семиволос. Росіяни здатні використати проти Азербайджану талишів, які мешкають у Дагестані та прикордонних із РФ районах азербайджанської держави.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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