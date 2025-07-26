"Трамп показав підконтрольність Путіну": чи отримають ЗСУ зброю від США

Дональд Трамп створив забагато запобіжників, щоб американська зброя не доїхала до України.

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Київ може не отримати обіцяну Трампом військову допомогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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Які проблеми можуть виникнути при постачанні зброї

Які запобіжники створив президент Трамп

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов сумнівається, що Захід забезпечить Україну потрібною кількістю озброєнь, оскільки, на його думку, президент США Дональд Трамп створив забагато запобіжників, щоб американська зброя не доїхала до України.

В інтерв'ю Главреду Трамп заявив, що глава Білого дому прагне залучити інвестиції у військово-промисловий комплекс США. Але виникає питання, як Трамп має намір продавати озброєння - окремо кожній країні Європи чи країнам НАТО.

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"Для останнього потрібне відповідне рішення Альянсу, а Словаччина та Угорщина ніколи не погодяться платити за зброю для України. У країн Євросоюзу є фонд у 150 млрд євро на підвищення обороноздатності ЄС, зокрема й України, але і Угорщина, і Словаччина будуть проти. Плюс бюрократія - знаючи, як працює бюрократична машина в США і європейських країнах, дай бог, щоб договори були укладені до кінця року. Навіть якщо договори укладуть до осені, безпосередні поставки почнуться лише в міру випуску цього озброєння", - сказав Жданов.

Навіть якщо в США і Європі подолають бюрократію і вето, при цьому все одно залишиться головний запобіжник: зброя - американська, і передати її Україні можуть лише з дозволу США.

"Трамп ще раз продемонстрував повну підконтрольність Путіну. Згадайте деталі їхньої розмови, коли Путін попросив 60 днів для вирішення військових питань на полі бою, і Трамп дав йому цей час. А де гарантія того, що Путін потім не насварить Трампа, і той не заборонить передачу американської зброї третій стороні?", - сказав Жданов.

Експерт висловив сподівання, що в України вийде добрати ту зброю, яку ми мали отримати за програмою експрезидента США Джо Байдена, постачання якої Трамп спочатку зупинив, а потім відновив.

"Окрема історія з ракетами. Білий дім дав зрозуміти, що ні про які Tomahawk не йдеться. Ці ракети навіть не включені до переліку того озброєння, яке планується обговорювати в контексті закупівель для України. Що ж стосується комплексів Patriot, то Трамп сказав про 17 комплексів, але - це для Європи. Нам Німеччина дасть 2 своїх комплекси і собі купить два нових", - пояснив Жданов.

"У мене немає особливих надій на нові поставки, тому що на кожному кроці свої нюанси", - резюмував він.

Військова допомога США / Інфографіка Главред ​

Військова допомога США - останні новини

Як писав Главред, Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів.

Перший пакет, орієнтований на потреби протиповітряної оборони, оцінюється в 180 мільйонів доларів. Він охоплює закупівлю обладнання та послуг для навчання, підтримки та модернізації наявних систем ППО американського виробництва.

До складу пакета входять істотні модифікації, технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, ремонтна підтримка, навчання персоналу, а також інженерні, технічні та логістичні послуги.

Президент США Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

У Держдепі США заявили, що Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно". Президент США дотримуватиметься домовленостей із НАТО щодо забезпечення України всім необхідним для оборони.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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