Що задумала Росія на літо-осінь - Зеленський провів важливе засідання Ставки

Про що йдеться у матеріалі:
- Зеленський провів засідання Ставки
- Обговорювались плани РФ на літо-осінь
- Україна має досягти показника виробництва тисячі дронів-перехоплювачів на добу
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в рамках якої обговорювалась ситуація на фронті та наміри РФ на літньо-осінній період. Про результати глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення 25 липня.
"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав Головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні". - зазначив він.відео дня
Зеленський подякував українським підрозділам, які діють на території Росії, та повідомив, що Україна отримує допомогу від партнерів і налагоджує постачання зброї для своїх військових.
Він також дав завдання підготувати Технологічну Ставку з акцентом на виробництво дронів-перехоплювачів. За затвердженим планом, необхідно досягти показника 500–1000 таких дронів щодоби, і виконання цього завдання покладено на конкретних відповідальних осіб.
Дивіться відеозвернення Зеленського про результати Ставки:
Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не відмовляється від своїх агресивних планів і продовжує стягувати війська до лінії фронту, зосереджуючи зусилля насамперед на Новопавлівському та Покровському напрямках. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Зі слів військовослужбовця з позивним "Мучной", ситуація в районі Покровська залишається складною та напруженою.
Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що російські сили намагаються закріпитися на західному березі Осколу, щоб у перспективі здійснити наступ на Куп’янськ.
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