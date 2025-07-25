Що задумала Росія на літо-осінь - Зеленський провів важливе засідання Ставки

Під час Ставки обговорили загрози на літо-осінь, ситуацію на фронті та посилення виробництва дронів, зазначив Зеленський.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський провів засідання Ставки

Обговорювались плани РФ на літо-осінь

Україна має досягти показника виробництва тисячі дронів-перехоплювачів на добу

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в рамках якої обговорювалась ситуація на фронті та наміри РФ на літньо-осінній період. Про результати глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення 25 липня.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав Головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні". - зазначив він. відео дня

Зеленський подякував українським підрозділам, які діють на території Росії, та повідомив, що Україна отримує допомогу від партнерів і налагоджує постачання зброї для своїх військових.

Він також дав завдання підготувати Технологічну Ставку з акцентом на виробництво дронів-перехоплювачів. За затвердженим планом, необхідно досягти показника 500–1000 таких дронів щодоби, і виконання цього завдання покладено на конкретних відповідальних осіб.

Дивіться відеозвернення Зеленського про результати Ставки:

/ Фото: скріншот

Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не відмовляється від своїх агресивних планів і продовжує стягувати війська до лінії фронту, зосереджуючи зусилля насамперед на Новопавлівському та Покровському напрямках. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зі слів військовослужбовця з позивним "Мучной", ситуація в районі Покровська залишається складною та напруженою.

Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що російські сили намагаються закріпитися на західному березі Осколу, щоб у перспективі здійснити наступ на Куп’янськ.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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