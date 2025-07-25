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Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо

Руслана Заклінська
25 липня 2025, 23:34
683
Кабмін призначив шістьох нових заступників міністра оборони України.
Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Кабмін призначив шістьох нових заступників міністра оборони / Колаж: Главред, фото: 116 окрема механізована бригада, facebook.com/MinistryofDefence.UA, t.me/Denys_Smyhal

Головне:

  • Кабмін призначив шістьох заступників міністра оборони
  • Серед них - військові, волонтери, експерти з логістики, цифровізації та оборонних технологій
  • Команда має швидко впровадити змыни в сфері оборони

У п'ятницю, 25 липня, Кабмін призначив шість нових заступників міністра оборони України. Ними стали генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, полковник Володимир Заверуха, майор Юрій Мироненко та Оксана Ферчук. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, кожен із заступників отримає чіткі завдання, а перші результати мають бути відчутні максимально швидко.

Іван Гаврилюк - перший заступник міністра оборони

Генерал-лейтенант із глибоким досвідом у військовому управлінні. Раніше він обіймав посади радника командувача Сил логістики ЗСУ та керівника Головного управління логістики, а також заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. У період з квітня по серпень 2022 року був головою української робочої групи в Координаційному штабі з надання допомоги Україні, розташованому в Німеччині. З жовтня 2023 по травень 2024 року обіймав посаду заступника Міністра оборони, а до квітня 2025 - першого заступника Міністра оборони.

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Перший заступник міністра оборони / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сергій Боєв - заступник міністра

Сергій Боєв має досвід у галузях економіки, енергетики та безпеки. Його кар’єра починалась у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Повернувшись в Україну, працював у Boston Consulting Group, а також на керівних посадах у "Укргазвидобуванні" та НАК "Нафтогаз України", де відповідав за стратегію та розвиток.

З 2023 року обіймав посади радника і заступника міністра з питань євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. У жовтні 2024 року став заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, а у квітні 2025 - першим заступником міністра оборони.

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Сергій Боєв / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Анна Гвоздяр - заступниця міністра

Анна Гвоздяр є волонтеркою та громадською діячкою. У 2015-2016 роках була радницею голови Луганської ВЦА. З 2020 по 2023 рік очолювала Благодійний фонд Сергія Притули. З вересня 2023 року працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості, має глибоку експертизу в оборонному виробництві, інноваціях і масштабуванні ОПК. Має глибоке розуміння оборонної індустрії та інновацій, буде займатися впровадженням нових виробничих рішень.

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Анна Гвоздяр / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Володимир Заверуха - заступник міністра

Полковник Володимир Заверуха має понад 22 роки досвіду військової служби, зокрема у інженерних військах. З 2017 по 2020 рік служив в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 займав керівні посади у Міністерстві оборони, включно з заступником директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. У травні 2025 року призначений першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Володимир Заверуха / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Юрій Мироненко - заступник міністра

Юрій Мироненко має досвід управління великими холдингами і спеціалізується на дронових технологіях. Під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112-ї бригади територіальної оборони. З березня по грудень 2023 року командував підрозділом безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у бойових діях на півдні України.

Юрій Мироненко нагороджений "Срібним" і "Сталевим хрестами" від головнокомандувача ЗСУ. У 2023-2024 роках очолював Державну службу спецзв’язку, забезпечивши значний прогрес у технологічному оснащенні оборонних сил, зокрема запустив прозору систему закупівель БпЛА, яка забезпечила армію понад 1 мільйоном дронів. У грудні 2024 - лютому 2025 був заступником Міністра цифрової трансформації, а в лютому 2025 очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони, де координує впровадження бойової системи DELTA.

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Юрій Мироненко / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Оксана Ферчук - заступниця з цифрового розвитку та логістики

Оксана Ферчук у 2022 році працювала радницею міністра оборони, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. Координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ у 2022 році, а також запуск платформи міжнародного співробітництва
"Коровай". Забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. Також вона керувала впровадженням системи управління логістичним забезпеченням SAP, зокрема автоматизацією постачання тилового забезпечення, озброєння, зв’язку і медичного забезпечення.

До повномасштабного вторгнення РФ працювала топменеджеркою у провідних українських логістичних і продуктових компаніях, зокрема "Нова Пошта", а також у проєктах електронних закупівель Prozorro та системі електронного документообігу "Вчасно".

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо
Оксана Ферчук / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Новий міністр оборони України - новини за темою

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила експрем’єра Дениса Шмигаля міністром оборони. Його кандидатуру підтримали 267 депутатів.

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді назвав три головні пріоритети своєї роботи: люди, зброя та ефективне управління. Він також визнав наявність окремих випадків примусової мобілізації, але запевнив, що мобілізація загалом відбувається за планом

Як повідомляв Главред, 18 липня новий міністр оборони Денис Шмигаль вперше доповів президенту Зеленському та отримав термінові завдання. Головне - пришвидшити укладення контрактів на постачання дронів, особливо перехоплювачів.

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Про джерело: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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