З такими втратами через два роки на фронті не залишиться нікого - військовий

На думку Ігоря Луценка, Україні треба або почати проводити політику мобілізації, або радикально знижувати втрати.

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У ЗСУ на фронті через два роки може не залишитися людей / колаж: Главред, фото: facebook.com/igor.lutsenko, 45 ОМБр

Коротко:

Мобілізація 30 тисяч людей, імовірно, відбувається не щомісяця

Військові частини не можуть оформити всі випадки СЗЧ

Україні потрібно почати проводити політику мобілізації або радикально знижувати втрати. Або ж робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки.

Розмірковуючи про майбутнє армії в найближчі роки, він запропонував базувати оцінки на підрахунках.

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"Які цифри озвучені? Як стверджує Роман Костенко, народний депутат з оборонного комітету, Україна мобілізує 30 тисяч щомісяця. "Офіційна", тобто зареєстрована правоохоронцями СВЧ становить близько 16-19 тисяч. З них, знову-таки, за даними Офісу генпрокурора, дуже незначний відсоток повертається через механізми "амністії", - зазначив Луценко.

Водночас, додає він, "офіційний, тобто озвучений президентом темп втрат, є незрозумілим, бо Зеленський згадав тільки загиблих, а полонених і безвісти зниклих (основна стаття безповоротних втрат на полі бою зараз) - не назвав".

"Оціночний темп втрат за джерелами західної преси (WSJ, Spiegel) - 5-8 тисяч на місяць. Сюди можна приплюсувати стільки ж важких поранених, які надовго або назавжди вибувають з ладу", - написав військовослужбовець.

Таким чином, зазначив Луценко, якщо дивитися на такі цифри, то "кількісний склад української армії має або трохи зростати, або трохи спадати помісячно".

"Що в реальності? Мобілізація 30 тисяч, цілком імовірно, відбувається далеко не кожен місяць. Цілком можливо, що навіть 20 тисяч є досить успішним показником. Величину втрат на полі бою, зазначену в іноземних джерелах, можна поки що залишити як є", - зазначив він.

Водночас, пише Луценко, "показник у 19 тисяч дезертирів і тих, хто самовільно залишив частину, - однозначно занижений".

За його словами, тривають практики, які перешкоджають оцінити це явище повніше. Він пояснив, що через велику кількість непотрібної паперової тяганини військові частини не можуть оформити всі випадки СВЧ, а потім не можуть належним чином сформувати повідомлення для правоохоронців.

"По-друге, навіть якщо повідомлення про СЗЧ належним чином оформлено та направлено до ДБР, там його все ще дуже часто не реєструють, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Доходить навіть до того, що з 10 СЗЧ у певних частинах зареєстровано кримінальні провадження лише за двома. Тобто в конкретному підрозділі реальних втікачів із війська в п'ять разів більше, ніж показано в офіційній статистиці!", - пише військовослужбовець.

Таким чином, зазначає Луценко, говорячи про перспективу, "досить консервативно можна припустити, що щомісячне скорочення армії може скласти 10-15 тисяч осіб, яке відбувається незважаючи на мобілізаційні зусилля ТЦК і кампанію із залучення добровольців".

"Це припущення поки що не має якогось офіційного підтвердження, але й спростувати його буде досить важко", - написав він.

Також Луценко відзначив ще одну "чисту гіпотезу".

"По-справжньому воює, реально тримає фронт зовсім не паперовий мільйон. Насправді, в кращому випадку, це тисяч 400-500 (з яких дуже невелика частина перебуває на нулі). А то й 300 тисяч. І таким чином бачимо, що таким темпом ще якихось 2 роки - і на фронті не залишиться нікого", - наголосив Луценко.

Він також озвучив свої пропозиції щодо вирішення проблеми.

"Треба або почати проводити політику мобілізації (зараз держава її комплексно не проводить, усе скинули на майже "рядових" військових - посадових осіб ТЦК), або радикально знижувати втрати, або робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Утім, це окрема велика тема", - написав військовослужбовець.

Луценко додав: "У будь-якому разі, 2 роки - це оптимістичний сценарій, якщо залишати все, як є".

Мобілізація в Україні - новини за темою

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада продовжила дію режиму воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.

Пізніше ВРУ ухвалила важливі зміни до законодавства, спрямовані на посилення обороноздатності держави. Одним із ключових рішень стало ухвалення закону №13229, який дозволяє особам, старшим за 60 років, добровільно підписувати контракт на проходження військової служби.

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано атакує українські ТЦК, намагаючись зірвати мобілізацію. Однак речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що мобілізація в Україні триватиме, незважаючи на удари.

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Хто такий Ігор Луценко? Ігор Луценко (нар. 10 листопада 1978, Київ) - військовослужбовець ЗСУ, редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Активіст Євромайдану. Разом із Юрієм Вербицьким був викрадений невідомими з київської лікарні під час Революції Гідності 21 січня 2014 року. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина" (третій номер у партійному списку). Учасник російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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