'Трамп може зробити це': держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни

Марко Рубіо заявив, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

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Ні Україна, ні Росія не досягнуть максималістських цілей у війні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Рубіо:

Путін має свої інтереси, так само, як і Зеленський, але "максималістських цілей" досягти не вдасться нікому

Для завершення війни потрібна важка дипломатія та компроміси обох сторін

Лише США під керівництвом Трампа можуть досягти миру в Україні

Ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть досягти своїх "максималістських цілей" у війні. Для досягнення миру доведеться виконати складну роботу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для журналістки Мегін Келлі.

За його словами, як у президента України Володимира Зеленського, так і у лідера Росії Володимира Путіна є внутрішні інтереси.

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"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю (під контролем РФ - Главред)? Я маю на увазі, що в Україні люди були б засмучені цим, ви б це зрозуміли", - зазначив Рубіо.

Держсекретар США зауважив, що багато українців виїхало з України і живуть зараз в інших країнах. Рубіо наголосив, що через загрозу їхньому життю вони можуть ніколи не повернутися додому, тому точка зору Трампа полягає в тому, що "це затяжний конфлікт і його потрібно закінчити зараз".

"Потрібно вступити в переговори. В будь-яких переговорах обидві сторони повинні будуть від чогось відмовитися", - сказав політик.

Рубіо також зауважив, що обидві сторони зазнають великих втрат у війні та зацікавлені в її завершенні. За його словами, мирне завершення війни вимагатиме часу і жорсткої дипломатії.

"Це (війна - Главред) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати багато важкої роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко, і потребуватиме певного часу. Але я знаю, що він має твердий намір домогтися цього", - наголосив він.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 24 січня Володимир Путін заявив, що Росія "готова" до переговорів щодо завершення війни, але звинуватив Україну у неможливості діалогу через рішення РНБО, яке забороняє переговори з ним. Путін також вимагає, щоб Захід "змусив" перзидента Зеленського скасувати це обмеження.

У відповідь очільник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Кремль пропонує неприпустимі умови, адже Путін намагається вирішувати питання Європи без її участі та обговорювати Україну без самої України.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що завершення війни можливе лише за умови, що Росія понесе справедливу відповідальність. Він підкреслив, що для України важливо вистояти і завершити війну відповідно до правильних принципів.

Як повідомляв Главред, режим припинення вогню не завжди веде до закінчення війни. За словами політичного філософа Олександра Морозова, лише у 20% випадків перемир'я призводить до наступного раунду переговорів, що можуть завершити військові дії.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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